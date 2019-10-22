شکار در پناهگاه حیات وحش و تالاب استیل آستارا ممنوع است

مصطفی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شکارچیان اجازه شکار برخی پرندگان وحشی را با رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دارند، اظهار کرد: شکارچیان می توانند و به مدت دو ماه، روزهای پنجشنبه و جمعه از طلوع تا غروب آفتاب به اقدام به شکار کنند.

وی افزود: در روزهای تعیین شده، شکار حداکثر سه قطعه پرنده مجاز خشک زی و چهار قطعه پرنده مجاز آبزی بلامانع و شکار قو، اردک سرحنایی و قرقاول همیشه ممنوع است.

فلاح ادامه داد: مناطق گردشگری و حفاظت شده پناهگاه حیات وحش و تالاب استیل آستارا جزو نقاط شکار ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست آستارا با اشاره به دور انداختن ضایعات بسته بندی محصولات کشاورزی در حاشیه تالاب استیل آستارا، افزود: این اقدام ناشایست تهدیدات زیست محیطی به همراه دارد و متاسفانه زباله‌های اغلب کارگاه‌ها در حاشیه تالاب استیل رها می‌شود.

فلاح، گفت: دارندگان امکانات بسته بندی محصولات کشاورزی، پسماند کارگاه‌های خود را به محل دفن زباله در داداش آباد منتقل و از ریختن آن به طبیعت خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با اشاره به ساخت بوم کلبه یا اتاقک‌های پرنده نگری و سکوهای بازدید گردشگران در تالاب استیل، اظهار کرد: معرفی جاذبه‌های طبیعی و جلب مشارکت مردم در حفاظت از این تالاب مهمترین هدف است.

وی ادامه داد: این طرح، مطالعه و کارشناسی شده و اعتبار آن در شورای برنامه ریزی استان گیلان نیز به تصویب رسیده و همانند این طرح در تالاب بین المللی امیرکلایه لاهیجان، آب کنار انزلی و تالاب جوکندان تالش اجرایی شده است.

فلاح افزود: در حاشیه تالاب دو بوم کلبه با مساحت ۱۵ متر مربع و ۲ آلاچیق روباز با سازه‌های چوبی و سازگار با طبیعت ساخته و دوربین نیز نصب خواهد شد و علاقه مندان یا با استفاده از دوربین یا با چشم غیرمسلح، پرنده نگری خواهند کرد.