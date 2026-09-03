به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های اکریلیک سارا فقیه نصیری با عنوان «بی حضور دیگران» حاصل سه دهه ممارست و تلاش تخصصی این هنرمند در عرصه‌ هنرهای تجسمی است که در قالب مجموعه‌ای از آثار اکریلیک در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

سارا فقیه نصیری در این آثار با رویکردی بدیع، تضاد میان نور و سایه را دستمایه واکاوی مفاهیم هستی‌شناختی و معنای زندگی قرار داده است. در این مجموعه، هنرمند با بهره‌گیری از تکنیک اکریلیک، فضایی مفهومی خلق کرده است که مخاطب را به تأمل در لایه‌های پنهانِ تصاویر دعوت می‌کند. «بی حضور دیگران» با نگاهی فراتر از واقعیت‌های ملموس، تلاش دارد تا بازتابی از مفاهیم ذهنی هنرمند را در بستری از بازی‌های نوری و سایه‌ها به تصویر بکشد.

آئین افتتاحیه این نمایشگاه، روز جمعه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این آثار از ۱۴ تا ۲۱ شهریور، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۶ به نگارخانه سرو واقع در خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲ مراجعه کنند. حضور در این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان و جامعه هنری آزاد است.