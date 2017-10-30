«نابودگی» در گالری ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، گالری ایوان در جدیدترین نمایشگاه خود میزبان نقاشیهای سعید رفیعیمنفرد است. این نمایشگاه که «نابودگی» نام دارد روز جمعه ۱۲ آبان ماه با نمایش آثار فیگوراتیو این هنرمند افتتاح میشود.
رفیعیمنفرد در این مجموعه تابلوهایی را در ابعاد مختلف و با دو تکنیک اکریلیک روی بوم و میکسمدیا روی مقوا ارایه کرده است. در این آثار مرز میان بودن و نبودن شکسته و نوعی عدم قطعیت به نمایش درآمده است.
«نابودگی» روایت پرسشهای هنرمند از کنشها و تنشهایی است که پایانی ندارند.
رفیعیمنفرد دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی است و سابقه تدریس در دانشگاهها و مراکز متعدد آموزشی دارد و چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است.
گالری ایوان همانند نمایشگاههای گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این آثار را به یکی از خیریههای معتبر اهدا خواهد کرد.
نمایشگاه «نابودگی» ۱۲ تا ۲۶ آبانماه ۱۳۹۶ در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بنبست حمید، شماره ۱ برقرار است.
علاقهمندان میتوانند هر روز به جز شنبهها از ساعت ١۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند.
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