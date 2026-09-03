مهاجرانی: دولت به توانمندی زنان در عرصه ورزش باور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در روز پایانی هفدهمین دوره المپیاد فرهنگیورزشی دختران دانشجوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافت و با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از ورزش، بهویژه ورزش بانوان، اظهار کرد: افزایش قابل توجه تعداد اعضای تیمهای ملی اعزامی در بخش بانوان، نشان میدهد دولت به توانمندی زنان در عرصه ورزش باور دارد و این باور را در عمل نیز دنبال میکند.
سخنگوی دولت با تأکید بر افتخارآفرینی دختران ایرانی در عرصههای ورزشی افزود: مدالآوری دختران کشورمان در سالهای اخیر بسیار قابل توجه بوده و این موفقیتها نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش بانوان ایران است.
وی همچنین برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگیورزشی دختران دانشجوی سراسر کشور را در شرایط کنونی کشور حائز اهمیت دانست و گفت: شاید برای برخی کشورها عجیب باشد که ایران، با وجود شرایطی که پشت سر گذاشتهو حملاتی که همچنان از سوی رژیم صهیونیستی علیه برخی مناطق کشور ادامه دارد، چنین رویداد بزرگ و باشکوهی را برگزار میکند، اما این موضوع نشاندهنده عزم، اراده و باور دولت به اهمیت ورزش و بهویژه ورزش بانوان است.
مهاجرانی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد خاطرنشان کرد: به همه دستاندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد ورزشی فاخر و بزرگ خدا قوت میگویم. یقیناً برگزاری چنین المپیادی میتواند گامی مهم در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت نشاط و امید در کشور باشد.
نظر شما