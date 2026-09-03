به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ایوب احمدپور عصر پنجشنبه در نشست با کارکنان مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، ضمن تبریک هفته وحدت به مردم ایران و امت اسلامی، به تبیین جایگاه و ابعاد مختلف وحدت پرداخت و بر ضرورت تقویت این اصل در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وحدت از منظرهای گوناگون دینی، سیاسی و عقلانی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: هر یک از این نگاه‌ها بخشی از اهمیت و جایگاه وحدت را بیان می‌کنند و در مجموع می‌توان آنها را در کنار یکدیگر قرار داد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان افزود: ارزش و اهمیت وحدت در همین جامعیت آن نهفته است، چرا که این مفهوم هم در آموزه‌های دینی ریشه دارد، هم از منظر اجتماعی یک ضرورت محسوب می‌شود و هم با فطرت و عقل انسان سازگار است.

احمدپور وحدت را یک دستور الهی و ضرورتی اجتماعی در میان امت اسلامی دانست و تصریح کرد: مسلمانان زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از پراکندگی فاصله می‌گیرند، ظرفیت بیشتری برای ایجاد قدرت و اقتدار خواهند داشت.

وی ادامه داد: تجربه جوامع اسلامی نشان می‌دهد که جمع شدن ظرفیت‌ها و حرکت در مسیر همگرایی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت امت اسلامی و مقابله مؤثرتر با چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام باشد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، بر توجه بیشتر به مشترکات مسلمانان تأکید کرد و گفت: تقویت روحیه همدلی و انسجام میان مسلمانان باید به عنوان یک ضرورت همواره مورد توجه قرار گیرد.