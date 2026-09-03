یه گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان، فعالان فرهنگی، بانیان و امامان جماعت مساجد شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای دولت و خدمت اظهار کرد: در هفته دولت برنامهها و طرحهای ارزشمندی در سراسر کشور و شهرستان دشتی به بهرهبرداری رسید که با عنایت و حمایت دولت چهاردهم اجرایی شده است.
وی با گرامیداشت ۱۲ شهریور سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری افزود: نقش بانیان، ائمه جماعات و فعالان مساجد در تقویت فرهنگ دینی و اجتماعی جامعه ارزشمند و قابل تقدیر است.
فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد تصریح کرد: مسجد تنها محل عبادت نیست و در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی میتواند نقشآفرینی کند و باید تلاش کنیم این ظرفیتها را بیش از گذشته به فعلیت برسانیم.
مقاتلی ادامه داد: طرح اقدام جامع و محلهمحور یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است و به نوعی کلان پروژه دولت وفاق ملی است و بر اساس دستورالعمل و تاکیدات صورت گرفته و نیز نقش و جایگاه بالای مساجد در همه عرصه ها، مسجد باید محور تحقق این رویکرد در محلات باشد.
وی گفت: مسجد باید محل شکلگیری، تصمیمسازی و تصمیمگیری و بستری برای حضور و مشارکت مردم در حل مسائل محله باشد و همه ظرفیتهای مردمی در این مسیر به کار گرفته شود.
فرماندار دشتی با بیان اینکه این شهرستان از جایگاه ویژه معنوی و فرهنگی در استان بوشهر برخوردار است، افزود: این ظرفیت معنوی میتواند با محوریت مساجد بیش از گذشته در خدمت توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان قرار گیرد.
مقاتلی بر ضرورت توجه به نسلهای جدید در مساجد تأکید کرد و گفت: باید برای نونهالان و نوجوانان نیز جایگاه و نقش تعریف کنیم تا احساس مسئولیت و روحیه خدمت از سنین پایین در آنان در مساجد شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: همه ارکان شهرستان نقش و جایگاه مسجد را محوری می ببینند و بدون تردید برای تقویت مساجد و افزایش نقشآفرینی آنها در جامعه تلاش می کنند.
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