فرماندار دشتی: اتحاد و همدلی لازمه عبور از شرایط کنونی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در همایش عاشورائیان شهرستان دشتی ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات بانیان مساجد، هیئت‌های مذهبی و خادمان عزاداری اظهار کرد: برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در نقاط مختلف شهرستان حاصل همت، اخلاص و تلاش ارزشمند مردم، هیئت‌های مذهبی و بانیان مساجد است که شایسته تقدیر هستند.

وی با تبریک اول تیرماه، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز اصناف افزود: سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه اصناف در شرایط کنونی کشور نقش مهم و اثرگذاری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر عهده دارند و خدمات آنان قابل تقدیر است.

فرماندار دشتی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در سال‌های اخیر و به ویژه در حوادث و جنگ‌های اخیر، به دنبال تضعیف و تجزیه ایران اسلامی بودند اما با هوشیاری مردم، اقتدار نیروهای مسلح و حمایت دولت، به اهداف خود دست نیافتند.

مقاتلی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ اتحاد، وفاق و همدلی هستیم و خروجی این همدلی باید خدمت‌رسانی بهتر به مردم و رفع مشکلات جامعه باشد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، همه باید برای پیشرفت کشور و موفقیت نظام اسلامی تلاش کنیم و از هرگونه اختلاف‌افکنی و رفتارهایی که موجب خدشه به وحدت ملی می‌شود پرهیز کنیم.

فرماندار دشتی بر ضرورت تقویت روحیه همبستگی در جامعه تأکید کرد و افزود: امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند همه گروه‌ها و اقشار جامعه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف انقلاب و خدمت به مردم گام بردارند.

مقاتلی با اشاره به ضرورت تأمین اقلام کالاهای اساسی مورد نیاز مساجد و هیئت‌های مذهبی گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مساجد و هیئت‌های مذهبی با جدیت دنبال شده و تلاش داریم همه مساجد شهرستان از این اقلام بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود در حوزه انرژی، انتظار داریم بانیان مساجد، هیئت‌های مذهبی و عموم مردم در مصرف بهینه برق و سایر حامل‌های انرژی همکاری لازم را داشته باشند تا با کمترین مشکل از فصل گرما عبور کنیم.

فرماندار دشتی رعایت مسائل امنیتی و انتظامی در مراسم‌های مذهبی را ضروری دانست و تصریح کرد: انتظار داریم برگزاری مراسم عزاداری، فعالیت مواکب و خدمت‌رسانی به مردم با هماهنگی کامل با دستگاه‌های مسئول و رعایت ملاحظات امنیتی، انتظامی و ترافیکی انجام شود.

مقاتلی تأکید کرد: فرهنگ عاشورا، ایثار، همدلی و خدمت به مردم باید سرلوحه همه ما قرار گیرد و از این فرصت معنوی برای تقویت وحدت، انسجام و خدمت‌رسانی به جامعه بهره ببریم.