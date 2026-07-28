فرماندار دشتی: نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و عبادی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در آیین تجلیل از خادمان نماز جمعه شهرستان دشتی با گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در کشور، از استمرار باشکوه این فریضه الهی طی ۴۷ سال گذشته قدردانی کرد و از تلاش‌ها و خدمات بانیان و دست‌اندرکاران نماز جمعه شهرستان تقدیر کرد.

وی با قدردانی از حجت‌الاسلام زاهددوست، امام جمعه دشتی، به دلیل حمایت‌ها و ابتکارهای انجام شده در تقویت جایگاه نماز جمعه، اظهار کرد: در یک سال گذشته کشور سه مقطع دشوار و حساس را پشت سر گذاشته و در چنین شرایطی نقش قرارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته نمایان شده است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه نباید نماز جمعه را صرفاً یک مکان یا آیین عبادی دانست، افزود: نماز جمعه یک قرارگاه فرهنگی، سیاسی و عبادی است که در تحکیم وحدت، افزایش بصیرت و تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

مقاتلی با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن هر جا از جنگ و رویارویی مستقیم نتیجه‌ای نگرفته، به جنگ ترکیبی، توطئه و عملیات روانی روی آورده است و یکی از مهم‌ترین سنگرهایی که جامعه را در برابر این تهدیدها مصون می‌سازد، نماز جمعه است.

وی از برنامه‌های خلاقانه و ابتکارهای اجرا شده در ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی تقدیر کرد و افزود: این اقدامات موجب شده نماز جمعه دشتی به الگویی موفق در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

فرماندار دشتی تأکید کرد: تقویت جایگاه نماز جمعه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، خیران و آحاد مردم است و همه باید برای ارتقای این پایگاه مهم فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: هرچه حضور مردم و مسئولان در حوزه هایی نظیر نماز جمعه پررنگ‌تر باشد، انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و اقتدار نظام اسلامی نیز تقویت خواهد شد.