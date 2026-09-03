به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «یاوران وقف» با حضور جمعی از مسئولان، مدیران حوزه وقف و واقفان کشور در مشهد مقدس برگزار شد و طی آن از برگزیدگان عرصه ترویج و گسترش فرهنگ وقف قدردانی شد.
در این مراسم، آیتالله علمالهدی نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، آیتالله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی و حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه حضور داشتند.
در بخش معرفی واقفان برتر، نام چهار نیکاندیش از استان مازندران نیز به چشم میخورد که به دلیل اقدامات خیرخواهانه و فعالیتهای ماندگار در حوزه وقف مورد تقدیر قرار گرفتند.
بر این اساس، فاطمه فلاحنژاد از بابلسر، راضیه جهانگرد امیری از فریدونکنار، ربابه یوسفنژاد از چالوس و سیدعباس موسوی آبلوئی از نکا به عنوان واقفان برتر کشور انتخاب شدند.
وقف به عنوان یکی از سنتهای ماندگار خیرخواهانه، نقش مهمی در تأمین نیازهای اجتماعی و حمایت از امور عامالمنفعه دارد و انتخاب چهار واقف از مازندران در جمع برگزیدگان ملی، نشاندهنده ظرفیت قابل توجه این استان در حوزه مشارکتهای خیرخواهانه و توسعه فرهنگ وقف است.
استان مازندران از استانهای فعال کشور در حوزه وقف به شمار میرود و خیران و واقفان این خطه طی سالهای گذشته با اختصاص بخشی از اموال و داراییهای خود برای امور عامالمنفعه، زمینه اجرای طرحهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را فراهم کردهاند.
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