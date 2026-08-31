ثبت ۱۴ وقف جدید با ارزش تقریبی ۲هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین صمدانی ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با ارائه جزئیات آماری از وضعیت موقوفات استان قم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۴ مورد وقف جدید در استان قم به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۲ مورد در شهرستان قم و ۲ مورد در شهرستان کهک به ثبت رسیده و ارزش تقریبی کل این مجموعه موقوفات بالغ بر ۲٬۵۹۶٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برآورد میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به ابعاد فیزیکی این موقوفات افزود: بر اساس اسناد رسمی ثبتشده، مساحت تقریبی این ۱۴ وقف جدید در مجموع ۴٬۱۶۸ مترمربع است و نیت واقفان در این موقوفات، طیف وسیعی از نیازهای جامعه از جمله احداث و توسعه حسینیهها و مساجد، تأمین هزینههای مذهبی، حمایت از طلاب حوزه علمیه، کمک به فقرا و زائران و همچنین توسعه زیرساختهای فرهنگی و مذهبی را در بر میگیرد.
موقوفه مسجد المرتضی، بزرگترین سهم از ارزش وقفهای جدید را دارد
صمدانی با تشریح جزئیات موقوفات جدید، از جمله احداث حسینیه حضرت فاطمهالزهرا(س)، حسینیه بنتالحسین و حسینیه الغدیر، یادآور شد: از میان این موارد، یکی از موقوفات با ارزش بسیار بالا و با نیت مصرف در مسجد المرتضی به ثبت رسیده است که به تنهایی دارای مساحت تقریبی یکهزار و ۹۵۵ مترمربع و ارزش بالغ بر یکهزار و ۵۶۴ میلیارد ریال است و بخش عمدهای از ارزش کل وقفهای جدید استان را به خود اختصاص میدهد.
وی در ادامه به بررسی سایر موارد پرداخت و افزود: موقوفه دیگری با مساحت تقریبی ۲۲۵ مترمربع و ارزش حدود ۱۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، با نیت احداث حسینیه بنتالحسین به ثبت رسیده است. علاوه بر این، وقفهای متعددی نیز با اهداف خیرات، حمایت از زائران و طلاب و توسعه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در استان ثبت شدهاند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با تأکید بر اهمیت این سنت حسنه بیان کرد: تنوع چشمگیر در نیت واقفان نشاندهنده این واقعیت است که وقف همچنان ظرفیت بسیار گستردهای برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و عامالمنفعه دارد و این سنت ماندگار میتواند موتور محرک توسعه در حوزههای مختلف باشد.
افزایش اعتماد عمومی، پیششرط مشارکت بیشتر خیرین است
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ وقف در جامعه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقشآفرینی خیرین و نیکاندیشان نیاز داریم تا بخشی از داراییهای خود را متناسب با نیازهای روز جامعه وقف کنند؛ چراکه این سرمایهها منشأ خیر و خدمت برای نسلهای آینده خواهند بود.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت در حوزه وقف افزود: معرفی دقیق آثار و برکات حاصل از وقفهای جدید به افکار عمومی بسیار ضروری است و وقتی مردم بهوضوح مشاهده کنند که اموال موقوفه در چه مسیرهایی و برای چه اهدافی به کار گرفته میشود، زمینه اعتماد و مشارکت گستردهتر در این سنت حسنه فراهم خواهد شد.
صمدانی در پایان سخنان خود با تأکید بر نگاه بلندمدت به این فعالیتها گفت: هر وقف جدید، فراتر از اجرای یک نیت شخصی، میتواند برای سالیان متمادی پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و ثبت این ۱۴ مورد جدید را باید گامی راهبردی در جهت تقویت فرهنگ وقف و توسعه ظرفیتهای ماندگار خیرخواهانه در استان قم قلمداد کرد.
قم- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم از ثبت ۱۴ مورد وقف جدید در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین صمدانی ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با ارائه جزئیات آماری از وضعیت موقوفات استان قم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۴ مورد وقف جدید در استان قم به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۲ مورد در شهرستان قم و ۲ مورد در شهرستان کهک به ثبت رسیده و ارزش تقریبی کل این مجموعه موقوفات بالغ بر ۲٬۵۹۶٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برآورد میشود.
نظر شما