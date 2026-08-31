ثبت ۱۴ وقف جدید با ارزش تقریبی ۲هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین صمدانی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با ارائه جزئیات آماری از وضعیت موقوفات استان قم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۴ مورد وقف جدید در استان قم به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۲ مورد در شهرستان قم و ۲ مورد در شهرستان کهک به ثبت رسیده و ارزش تقریبی کل این مجموعه موقوفات بالغ بر ۲٬۵۹۶٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به ابعاد فیزیکی این موقوفات افزود: بر اساس اسناد رسمی ثبت‌شده، مساحت تقریبی این ۱۴ وقف جدید در مجموع ۴٬۱۶۸ مترمربع است و نیت واقفان در این موقوفات، طیف وسیعی از نیازهای جامعه از جمله احداث و توسعه حسینیه‌ها و مساجد، تأمین هزینه‌های مذهبی، حمایت از طلاب حوزه علمیه، کمک به فقرا و زائران و همچنین توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی را در بر می‌گیرد.



موقوفه مسجد المرتضی، بزرگ‌ترین سهم از ارزش وقف‌های جدید را دارد



صمدانی با تشریح جزئیات موقوفات جدید، از جمله احداث حسینیه حضرت فاطمه‌الزهرا(س)، حسینیه بنت‌الحسین و حسینیه الغدیر، یادآور شد: از میان این موارد، یکی از موقوفات با ارزش بسیار بالا و با نیت مصرف در مسجد المرتضی به ثبت رسیده است که به تنهایی دارای مساحت تقریبی یک‌هزار و ۹۵۵ مترمربع و ارزش بالغ بر یک‌هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال است و بخش عمده‌ای از ارزش کل وقف‌های جدید استان را به خود اختصاص می‌دهد.



وی در ادامه به بررسی سایر موارد پرداخت و افزود: موقوفه دیگری با مساحت تقریبی ۲۲۵ مترمربع و ارزش حدود ۱۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، با نیت احداث حسینیه بنت‌الحسین به ثبت رسیده است. علاوه بر این، وقف‌های متعددی نیز با اهداف خیرات، حمایت از زائران و طلاب و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در استان ثبت شده‌اند.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با تأکید بر اهمیت این سنت حسنه بیان کرد: تنوع چشمگیر در نیت واقفان نشان‌دهنده این واقعیت است که وقف همچنان ظرفیت بسیار گسترده‌ای برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و عام‌المنفعه دارد و این سنت ماندگار می‌تواند موتور محرک توسعه در حوزه‌های مختلف باشد.



افزایش اعتماد عمومی، پیش‌شرط مشارکت بیشتر خیرین است



رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ وقف در جامعه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقش‌آفرینی خیرین و نیک‌اندیشان نیاز داریم تا بخشی از دارایی‌های خود را متناسب با نیازهای روز جامعه وقف کنند؛ چراکه این سرمایه‌ها منشأ خیر و خدمت برای نسل‌های آینده خواهند بود.



وی با اشاره به اهمیت شفافیت در حوزه وقف افزود: معرفی دقیق آثار و برکات حاصل از وقف‌های جدید به افکار عمومی بسیار ضروری است و وقتی مردم به‌وضوح مشاهده کنند که اموال موقوفه در چه مسیرهایی و برای چه اهدافی به کار گرفته می‌شود، زمینه اعتماد و مشارکت گسترده‌تر در این سنت حسنه فراهم خواهد شد.



صمدانی در پایان سخنان خود با تأکید بر نگاه بلندمدت به این فعالیت‌ها گفت: هر وقف جدید، فراتر از اجرای یک نیت شخصی، می‌تواند برای سالیان متمادی پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و ثبت این ۱۴ مورد جدید را باید گامی راهبردی در جهت تقویت فرهنگ وقف و توسعه ظرفیت‌های ماندگار خیرخواهانه در استان قم قلمداد کرد.