به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی شامگاه پنجشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان کردستان در دانشگاه کردستان، با اشاره به محدودیت منابع و ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص اعتبارات اظهار کرد: منابع موجود پاسخگوی همه نیازها و درخواست‌ها نیست و باید در تصمیم‌گیری‌ها موضوعات بر اساس اولویت مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: در شرایط فعلی، در کنار موضوع توسعه فضاهای آموزشی، مسئله معیشت کارکنان، فرهنگیان و اعضای هیئت علمی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه به وضعیت معیشتی نیروی انسانی باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری تصریح کرد: نمی‌توان آینده آموزش را صرفاً با ساخت و توسعه فضاهای فیزیکی ترسیم کرد، چراکه علم و فناوری با سرعت زیادی در حال تغییر است و ممکن است در یک دهه آینده شیوه آموزش و یادگیری تفاوت قابل توجهی با وضعیت کنونی داشته باشد.

فتحی ادامه داد: لازم است از هم‌اکنون درباره آینده آموزش، روش‌های نوین یادگیری و تغییرات پیش‌رو برنامه‌ریزی شود و نگاه به نظام آموزشی از توسعه صرفاً کمی و فیزیکی فراتر رود.

وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در نظام آموزشی گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و توجه به معیشت کارکنان و فرهنگیان باید یکی از اولویت‌های اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع باشد.

مشکلات دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی مرحله‌ای حل شود

در ادامه این نشست، سالار مرادی، دیگر نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای رفع مشکلات دانشگاه‌های استان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: نشست با رؤسای دانشگاه‌ها باید بیش از آنکه صرفاً به طرح مسائل اختصاص داشته باشد، به سمت بررسی راهکارهای عملی برای حل مشکلات حرکت کند.

مرادی افزود: برای رفع مسائل دانشگاه‌ها باید با تکیه بر خرد جمعی و همفکری، برنامه‌ای در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا مشکلات به صورت مرحله‌ای و هدفمند دنبال شود.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی، شروع مطلوب سال تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توجه بیشتری به مسائل صنفی، معیشتی و مشکلات دانشگاه‌ها داشته باشیم.