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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

فتحی: آینده آموزش را نباید با الگوی امروز برنامه‌ریزی کرد

فتحی: آینده آموزش را نباید با الگوی امروز برنامه‌ریزی کرد

سنندج- نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی گفت: تحولات سریع علم و فناوری، الگوی آموزش در سال‌های آینده را دستخوش تغییرات می‌کند و آینده آموزش را نباید با الگوی امروز برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی شامگاه پنجشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان کردستان در دانشگاه کردستان، با اشاره به محدودیت منابع و ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص اعتبارات اظهار کرد: منابع موجود پاسخگوی همه نیازها و درخواست‌ها نیست و باید در تصمیم‌گیری‌ها موضوعات بر اساس اولویت مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: در شرایط فعلی، در کنار موضوع توسعه فضاهای آموزشی، مسئله معیشت کارکنان، فرهنگیان و اعضای هیئت علمی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه به وضعیت معیشتی نیروی انسانی باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری تصریح کرد: نمی‌توان آینده آموزش را صرفاً با ساخت و توسعه فضاهای فیزیکی ترسیم کرد، چراکه علم و فناوری با سرعت زیادی در حال تغییر است و ممکن است در یک دهه آینده شیوه آموزش و یادگیری تفاوت قابل توجهی با وضعیت کنونی داشته باشد.

فتحی ادامه داد: لازم است از هم‌اکنون درباره آینده آموزش، روش‌های نوین یادگیری و تغییرات پیش‌رو برنامه‌ریزی شود و نگاه به نظام آموزشی از توسعه صرفاً کمی و فیزیکی فراتر رود.

وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در نظام آموزشی گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و توجه به معیشت کارکنان و فرهنگیان باید یکی از اولویت‌های اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع باشد.

مشکلات دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی مرحله‌ای حل شود

در ادامه این نشست، سالار مرادی، دیگر نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای رفع مشکلات دانشگاه‌های استان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: نشست با رؤسای دانشگاه‌ها باید بیش از آنکه صرفاً به طرح مسائل اختصاص داشته باشد، به سمت بررسی راهکارهای عملی برای حل مشکلات حرکت کند.

مرادی افزود: برای رفع مسائل دانشگاه‌ها باید با تکیه بر خرد جمعی و همفکری، برنامه‌ای در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا مشکلات به صورت مرحله‌ای و هدفمند دنبال شود.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی، شروع مطلوب سال تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توجه بیشتری به مسائل صنفی، معیشتی و مشکلات دانشگاه‌ها داشته باشیم.

کد مطلب 6936703

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