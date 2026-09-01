گیلان جزو سه استان برتر کشور در برگزاری مسابقات «میدان یار» است

سرهنگ محمد پوراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مسابقه«میدان یار»،اظهار کرد:مسابقه «میدان یار» با هدف تقویت بنیه اجتماعی، مهارت آموزی، ارتقای مهارتهای میدانی و ایجاد فضایی پویا برای جوانان و نوجوانان طراحی شده است
معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان با بیان اینکه مسابقه میدان یار از ۲۵ مردادماه، با فراخوان عمومی و ثبتنام علاقهمندان استان گیلان در سه بخش خواهران، برادران و خانوادگی آغاز شده است.افزود: این مسابقات در قالب رقابتها و فعالیتهای هدفمند برگزار میشود و بستر مناسبی برای نمایش توانمندیهای متنوع شرکتکنندگان فراهم میکند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه مسابقات چندوجهی «میدان یار» چهار بخش اصلی« امداد و نجات»،« دانش و مهارتهای نظامی»
« کار ویژه فرهنگی»، «روایت میدان» ،طراحی شده است، تصریح کرد:شرکتکنندگان در این رقابتها ضمن محک زدن تواناییهای خود در حوزههای مختلف، مهارتهای امدادی، میدانی، فرهنگی و روایتگری را نیز فرا میگیرند.
وی با اشاره به شیوه برگزاری این مسابقات گفت: گروههای شرکتکننده در قالب تیمهای حداکثر هفت نفره با یکدیگر رقابت میکنند.
سرهنگ پور اسماعیلی با بیان اینکه مسابقه میدان یار هر شب، یک ساعت پیش از آغاز تجمعات مردمی برگزار میشود،افزود:این رقابتها به صورت منظم و هیجانانگیز، همزمان با سراسر کشور و در محل تجمعات شبانه مردم در نقاط مختلف استان برگزار میشود و تا هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آخرین آمار ثبتنام در مسابقات «میدان یار» اظهار کرد: تا نهم شهریورماه، ۳۴۶ گروه خواهران و ۳۹۴ گروه برادران در این مسابقات ثبتنام کردهاند و روند برگزاری رقابتها همچنان ادامه دارد.
معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان افزود: پس از پایان این مرحله، نفرات و گروههای برتر انتخاب و مرحله استانی مسابقات برگزار میشود تا برگزیدگان گیلان برای حضور در مسابقات کشوری، که انشاءالله همزمان با هفته بسیج برگزار خواهد شد، معرفی شوند.
وی با بیان اینکه استان گیلان در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: تاکنون گیلان از سوی سازمان بسیج و همچنین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، از نظر کیفیت برگزاری مسابقات، آیتم های طراحیشده، نحوه تصویربرداری و رعایت اصول رقابت، در میان سه استان برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.
سرهنگ پوراسماعیلی با اشاره به اینکه بسیاری از آیتم های اجراشده در رشت بهعنوان الگو در کشور منتشر میشوند،گفت: شهر رشت به عنوان نخستین شهر و استان گیلان بهعنوان نخستین استان، در زمینه اجرای آیتم ها، تصویربرداری و رعایت اصول مسابقات در سراسر کشور معرفی شدهاند.
مسابقات «نو میدان» ویژه دانشآموزان برگزار میشود
معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان از برنامهریزی برای برگزاری مسابقات ویژه دانشآموزان با عنوان «نو میدان» خبر داد و گفت: این مسابقات با مشارکت ادارهکل آموزش و پرورش استان گیلان، جمعیت هلالاحمر استان، سپاه های نواحی و به دبیری بسیج دانشآموزی استان گیلان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسابقات «نو میدان» در راستای برگزاری مسابقات «میدان یار» طراحی شده است، افزود: این رقابتها نیز انشاءالله در محل تجمعات شبانه مردم در نقاط مختلف استان گیلان برگزار میشود و دانشآموزان علاقهمند میتوانند در بخشهای پیشبینیشده این مسابقات به رقابت بپردازند.
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