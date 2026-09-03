به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم رشت با اشاره به حضور مستمر مردم در این اجتماع اظهار کرد: این حضور طی روزهای گذشته به یکی از قاب‌های ثابت رسانه ملی تبدیل شده و استمرار آن مورد توجه مسئولان و مدیران سازمان صداوسیما قرار گرفته است.

وی با اشاره به فضای برگزاری این اجتماع افزود: آنچه در این میدان شاهد هستیم، صرفاً یک تجمع نیست، بلکه جلوه‌ای از حضور و همدلی مردم است و استمرار این حضور در ۱۸۷ شب، نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با مسائل مهم کشور است.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با بیان اینکه هیچ جریان یا فردی نمی‌تواند این حضور مردمی را به نفع خود مصادره کند، تصریح کرد: این اجتماع برخاسته از احساس مسئولیت و مطالبه مردم است و نمی‌توان آن را به یک جریان یا گروه خاص نسبت داد.

کیخا با اشاره به تجربه ملت ایران در مواجهه با تهدیدها و فشارهای مختلف، گفت: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته با وجود جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و حوادث مختلف، از مسیر استقلال و عزت خود عقب‌نشینی نکرده است.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه دشمن تلاش کرده با فشار و تهدید، اراده مردم ایران را تضعیف کند، مردم با حفظ انسجام و حضور در میدان، پاسخ روشنی به این فشارها داده‌اند.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با اشاره به دیدارهای خود با خانواده شهدا و جانبازان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: در این دیدارها جلوه‌های ارزشمندی از صبر، ایثار و مقاومت مردم مشاهده شد که نشان می‌دهد فرهنگ ایستادگی همچنان در جامعه جریان دارد.

کیخا با اشاره به شهادت جمعی از غیرنظامیان و کودکان در حملات دشمن ادامه داد: خانواده‌های شهدا با وجود تحمل داغ سنگین، بر حفظ عزت کشور و ادامه مسیر مقاومت تأکید دارند و این روحیه، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور است.

وی با تأکید بر تغییر میدان تقابل دشمن، گفت: امروز علاوه بر عرصه نظامی و اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و شناختی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های تقابل تبدیل شده است و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، تردید و ناامیدی، روحیه و تاب‌آوری جامعه را هدف قرار دهد.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما افزود: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از مسیر فشارهای مختلف، تلاش دارد از ظرفیت رسانه و فضای مجازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد یأس در جامعه استفاده کند.

کیخا با بیان اینکه مقابله با جنگ روانی نیازمند هوشیاری و روایتگری دقیق است، تصریح کرد: امروز جنگ، تنها در میدان نظامی جریان ندارد، بلکه بخش مهمی از آن در عرصه رسانه، روایت و ادراک عمومی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حضور مردم در شهرهای مختلف کشور در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد: مردم ایران در شرایط سخت نیز میدان را ترک نکردند و حضور آنان نشان داد تهدید و فشار نمی‌تواند به سادگی اراده عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما در پایان با قدردانی از حضور مردم رشت گفت: مردم گیلان و رشت با تقدیم هزاران شهید در سال‌های گذشته، سابقه روشنی از ایستادگی و دفاع از کشور دارند و استمرار حضور آنان در این اجتماعات نیز بیانگر همین روحیه است.