پیام تسلیت امام جمعه در پی شهادت چهار نفر از رزمندگان بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت‌الله صفایی بوشهری در پی شهادت چهار نفر از رزمندگان والامقام بوشهری آمده است: شهادت چهار رزمنده والا مقام استان ولایتمدار بوشهر، شهیدان مهدی بحرانی، حسین صالح نژاد و حسین مومنی از شهرستان گرانقدر دیّر و محمد جعفر رادبویی از شهر شهیدپرور وحدتیه به آن شهیدان بزرگوار تبریک و به مردم سلحشور استان بوشهر به ویژه خانواده های محترم ایشان تسلیت عرض می کنم.



از خداوند متعال برای آن شهیدان آسمانی، عنایات الهی و محشور شدن با شهیدان صدر اسلام برای خانواده های محترم ایشان صبر و اجر عظیم مسألت دارم.

در ادامه پیام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان شده است: خون آن شهیدان بی تردید زمینه پیروزی ها و سرفراز ایران اسلامی بر آمریکای جهان خوار و جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به زودی فراهم خواهد آورد.

تعجیل در ظهور حضرت بقیة‌الله الاعظم(ارواحنا فداه) و علو درجه شهدا و امام شهدا و رهبر گرانقدر شهید و دوام توفیقات و سلامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی خامنه ای(دامت برکاته العالیه) از ایزد منان خواستارم.