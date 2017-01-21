به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با صدور پیامی با ابراز همدردی با حادثه دیدگان در ساختمان پلاسکو تهران اظهار داشته است: حادثه تأسف برانگیز آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که منجر به شهادت و مصدومیت جمعی از جان برکفان آتش نشانی و آسیب و تخریب محل اشتغال بسیاری از تلاشگران عرصه اقتصاد سبب تأسف و تألم بسیار شد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در این پیام با تسلیت جان باختگان در این حادثه تصریح کرده است: اینجانب از فداکاری و ایثار برادران گرانقدر آتش نشانی و همه مسئولانی که در این راه تلاش کردند قدردانی کرده و این ضایعه دردناک را به حضرت بقیه الله الاعظم و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران به ویژه خانواده‌های داغدار و آسیب دیده از طرف خود و مردم گرانقدر بوشهر تسلیت عرض می‌کنم.

امام جمعه بوشهر در این پیام آورده است: از خداوند سلامت و صحت آسیب دیدگان خواستارم و از همه مسئولان تقاضا دارم که به مصدومان و خانواده‌های محترم شهدا و آسیب دیدگان این حادثه مساعدت و همکاری ویژه داشته باشند و امیدوارم دیگر با عنایات الهی و پیشگیری لازم از طرف مسئولان و صاحبان این نوع اماکن، شاهد این حوادث تلخ نباشیم.