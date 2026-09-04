به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقری در جمع مردم شهرستان نور با اشاره به نقش فرهنگ دینی و عاشورایی در حفظ انسجام ملی اظهار کرد: مردم ایران با الهام از قرآن، سیره اهل‌بیت (ع) و مکتب مقاومت، پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و مشکلات اقتصادی موجب نخواهد شد که از عزت و استقلال خود دست بکشند.

وی افزود: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود و با وجود دشواری‌های اقتصادی، حاضر نیست عزت و استقلال کشور را با هیچ امتیازی معامله کند.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی پهنه شمال کشور با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی، بیان کرد: دشمنان از طریق جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی تلاش دارند امید مردم به آینده کشور و نظام اسلامی را تضعیف کنند، اما هوشیاری و بصیرت مردم موجب خنثی شدن این توطئه‌ها شده است.

باقری ادامه داد: دشمن باید بداند ملت ایران را نمی‌توان با تهدید، تحریم و فشار وادار به عقب‌نشینی کرد؛ سرمایه اصلی ملت ایران ایمان، اعتقاد و روحیه مقاومت است و ندای «الله‌اکبر» نیز نماد همین ایستادگی و باور عمیق مردم به قدرت الهی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ریشه در فرهنگ اهل‌بیت (ع) و آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) دارد، تصریح کرد: مکتب مقاومت ایران از فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) الهام گرفته است و همین پشتوانه اعتقادی، ملت ایران را در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان مقاوم کرده است.

وی همچنین در همایش «فاتحان خیبر» شهرستان نور، حملات اخیر دشمن به مناطقی از جمله میناب، لامرد و عروسی در شهرستان سیریک هرمزگان را نشانه ضعف و ناتوانی طرف مقابل دانست و گفت: این اقدامات نمی‌تواند اراده ملت ایران را در دفاع از کشور و آرمان‌های خود متزلزل کند.

باقری با تأکید بر تداوم راه مقاومت خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب امام حسین (ع) در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی دشمنان خواهد ایستاد و پیام ملت ایران همچنان همان پیام عاشورایی «هیهات من الذله» است.