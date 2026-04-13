به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید محمدی شامگاه دوشنبه در مراسم اربعین شهید ستوانیکم ارتش امید صدقی از شهدای جنگ رمضان که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) آمل برگزار شد، اظهار داشت: میزان تابآوری و مقاومت هر ملت در برابر تهدیدات دشمن، عامل اصلی سنجش قدرت آن ملت است. دشمنان اگر در ارزیابی میزان تابآوری ملت ایران دچار خطا شوند، با شکست سنگینی مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به تاریخ و تمدن کهن ایران افزود: تاریخ آمریکا بیش از ۲۵۰ سال و عمر رژیم صهیونیستی تنها ۷۷ سال است، اما در برابر تمدنی با پیشینه بیش از ۶ هزار سال قرار گرفتهاند. استکبار جهانی هنوز درک صحیحی از مفهوم تابآوری ملت ایران ندارد، چراکه در فرهنگ این سرزمین، شهادت اوج افتخار و نماد عزت است.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور تصریح کرد: ملت ایران از دیرباز موحد و یکتاپرست بوده و هیچگاه تن به بتپرستی نداده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هر زمان که وحدت میان مردم و حاکمیت تقویت شده، عزت و سربلندی کشور افزایش یافته است.
او با بیان اینکه رژیم کودککش اسرائیل در برابر تاریخ کهن ایران، حتی ارزش محاسبه هم ندارد، افزود: شهدا با نثار جان خویش اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و این فرهنگ شهادت است که دشمن را از رسیدن به پیروزی بازمیدارد.
سردار محمدی با اشاره به لفاظیهای مقامات آمریکایی اظهار کرد: ترامپ انسانی جاهطلب و ماجراجوست که هر روز علیه ایران سخنانی بیپایه مطرح میکند، اما در واقع آب در هاون میکوبد؛ چراکه وحدت، همدلی و خون شهدا، سدّی محکم در برابر توطئههای دشمنان است.
وی همچنین با انتقاد از خطای محاسباتی دشمنان در شناخت فرهنگ مردم ایران گفت: تفاوت فرهنگی ملت ایران با نظام سلطه چنان عمیق است که استکبار هرگز قادر به درک آن نخواهد بود و ارزش و عظمت مجاهدت شهدا در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به حوادث دیماه سال گذشته، فتنههای اخیر را بخشی از نقشه آمریکایی ـ صهیونیستی دانست و عنوان کرد: با وجود تلاشهای گسترده برای ایجاد ناامنی، مردم مؤمن ایران با بصیرت و هوشیاری نقشه دشمن را خنثی کردند.
وی افزود: ترامپ و نتانیاهو از سردمداران جریانهای فاسدی هستند که رسوایی آنها در تاریخ ماندگار خواهد بود و رژیمهای عربی حامی آنان نیز تاوان همراهی با استکبار را پس دادهاند.
سردار محمدی در پایان با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور تأکید کرد: ایران در حوزههای نظامی و موشکی به نقطه اقتدار رسیده و اراده الهی، حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح، عامل اصلی شکست دشمنان بوده است. ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا، راه شهدا را ادامه خواهد داد و آیندهای روشنتر پیش روی کشور قرار دارد.
