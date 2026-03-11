تقدیر از مردم به خاطر حضور حماسی در تشییع فرماندهان شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور بیانیه ای از حضور مردم در مراسم وداع باشکوه و دشمن شکن ملت عاشورایی ایران اسلامی با فرماندهان شهید جنگ رمضان تقدیر و تشکر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
امت مؤمن، آگاه و انقلابی ایران اسلامی بار دیگر با حضور دشمنشکن، بینظیر و عزتآفرین خود در مراسم تشییع فرماندهان شهید و مردم شهید جنگ رمضان نشان داد که این ملت، در سختترین آزمونها، پرچمدار ایمان، وفاداری و اقتدار است. غوغای این حضور، تجلی وجدان بیدار و بصیرت تاریخی مردمی است که در برابر همه فشارها و فتنههای دشمنان ایستادهاند. این خروش عظیم مردمی، نماد همافزایی اراده ملی و مشروعیت الهی نظام اسلامی و نمایش بیبدیل قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه متکبر و جنایتپیشه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
حضور دشمنشکن ملت ایران، ریشه در ایمان عمیق به وعده الهی، درک درست از لحظه تاریخی و احساس مسؤلیت در برابر خون فرماندهان و مردم شهید داشت. حضوری که از عمق جان برآمد و با عقلانیت انقلابی و عشق به ولایت درآمیخت. ملت، با حضور فراگیر خود، نقشههای جنگ شناختی دشمن را باطل، ترس و تردید را به یأس و عقبنشینی تبدیل و معنای جدیدی از اقتدار مردمی در معادلات راهبردی منطقه خلق کرد. این صحنه عظیم، پیام روشن ملت ایران به جهانیان بود که هیچ تهاجمی توان فروکاستن از عزت ملت را ندارد و ملت با حضور هوشمندانه و شورانگیز خود، بار دیگر ثابت کرد که در مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنهای (ره)، مسیر شهادت و مقاومت، مسیر بقای عزت و استقلال امت اسلامی و نشانهای آشکار از شکست دشمن در ارزیابی اراده ملت ایران است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با نهایت سپاس و امتنان، حضور تاریخساز و پرشکوه ملت مؤمن ایران را آغاز فصل تازهای از تثبیت اقتدار راهبردی، انسجام اجتماعی و الهامبخشی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان میداند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
