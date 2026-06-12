ملت ایران با الهام از عاشورا هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به درس‌های ماندگار نهضت عاشورا، اظهار داشت: مکتب امام حسین(ع) سرشار از آموزه‌هایی همچون آزادگی، بصیرت، ولایت‌مداری و مقاومت در برابر ظلم است و ملت ایران نیز با تأسی از همین مکتب، مسیر عزت و ایستادگی را برگزیده است.

حوادث گوناگون انسجام ملت را تقویت می کند

امام جمعه زاهدان با گرامیداشت ۲۳ خرداد، این روز را یادآور «شهدای اقتدار و اتحاد ملی» دانست و افزود: در چنین روزی، حمله دشمنان به کشور آغاز شد و جمعی از فرماندهان، نخبگان و مردم به شهادت رسیدند، اما این حوادث نه‌تنها موجب تضعیف ملت نشد، بلکه انسجام و وحدت ملی را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه نهضت عاشورا چراغ هدایت برای همه نسل‌هاست، تصریح کرد: امام حسین(ع) با قیام خود، مرز میان حق و باطل را به‌روشنی ترسیم کرد و این مسیر تا قیامت الهام‌بخش آزادگان جهان خواهد بود.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، از دفاع مقدس تا تحولات اخیر، نشان داده‌اند که درس‌های عاشورا را به‌درستی فهمیده و در میدان عمل به کار گرفته‌اند؛ از جمله این آموزه‌ها می‌توان به غیرت دینی، ایثار، اقدام به‌موقع و وفاداری به ولایت اشاره کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، این حضور را نشانه‌ای از بصیرت و مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: مردم با شناخت درست شرایط و اقدام به‌موقع، همواره پشتیبان نظام و ارزش‌های انقلاب بوده‌اند.

دشمن به دنبال تضعیف روحیه ملت است

وی همچنین با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال تضعیف روحیه مقاومت ملت ایران هستند، خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و تحریف واقعیت‌ها از جمله ابزارهای دشمن برای ایجاد یأس در جامعه است، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و تجربه تاریخی خود، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: امروز نیز همانند گذشته، ملت ایران یک‌صدا فریاد «هیهات منا الذلة» سر می‌دهد و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد. این روحیه مقاومت، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و ضامن استمرار عزت و استقلال کشور است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تلاش بیشتر مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم گفت: افزایش تاب‌آوری جامعه در گرو کار جهادی و مدیریت کارآمد است و مسئولان باید با تلاش مضاعف، زمینه کاهش مشکلات و تقویت امید در جامعه را فراهم کنند.