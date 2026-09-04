به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیخی صبح جمعه در آیین افتتاح این بیمارستان که با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد، اظهار داشت: احداث این بیمارستان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود اما به دلایل مختلف متوقف ماند و سالها یکی از مهمترین دغدغههای مردم ملکشاهی بود و در این مدت، بیماران برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به سفر به شهرهای دیگر بودند.
وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم و پیگیریهای بیوقفه استاندار و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، روند اجرای این پروژه مجدداً فعال شد و با تزریق اعتبارات لازم، عملیات تکمیل آن با سرعت بیشتری دنبال گردید، تصریح کرد: این مجموعه امروز با ظرفیتهای گستردهای آماده خدمترسانی به مردم منطقه است.
فرماندار ملکشاهی با بیان اینکه این بیمارستان دارای بخشهای اورژانس، جراحی، بستری، آزمایشگاه، زایشگاه و سایر خدمات تخصصی است، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این مجموعه، بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی شهرستان مرتفع خواهد شد و دسترسی مردم به خدمات درمانی مناسبتر از گذشته خواهد شد.
شیخی در ادامه با اشاره به اینکه تأمین پزشکان متخصص و تجهیزات مورد نیاز از اولویتهای اصلی این بیمارستان است، گفت: در حوزه حضور پزشکان متخصص همچنان با کمبودهایی مواجه هستیم و امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، این نیازها در آینده نزدیک برطرف شود و این بیمارستان به ظرفیت کامل خود برسد.
وی همچنین تأمین دو دستگاه آمبولانس را از دیگر نیازهای ضروری این بیمارستان برشمرد و گفت: با تأمین این امکانات، کیفیت خدمات درمانی و سرعت امدادرسانی در منطقه افزایش چشمگیری خواهد یافت و این موضوع باید در اولویت برنامههای مسئولان حوزه بهداشت و درمان قرار گیرد.
فرماندار ملکشاهی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای اجرایی که در روند احداث و تکمیل بیمارستان نقش داشتند، خاطرنشان کرد: این پروژه، حاصل همدلی و همراهی همه مسئولان بود و امیدواریم با تداوم این حمایتها، شاهد ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم ملکشاهی باشیم.
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