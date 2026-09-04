نقره دختران والیبالیست دانشگاه شیراز در المپیاد دانشجویان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با ارائه نمایشی قدرتمند و پشت سر گذاشتن حریفان، به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

دانشجویان والیبالیست دانشگاه شیراز در دیدار فینال به مصاف تیم میزبان، دانشگاه فردوسی مشهد، رفتند و در رقابتی نزدیک، نتیجه را به حریف واگذار کردند تا عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کنند.

تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز با مربیگری سمانه متولی‌باشی و سرپرستی زهره ابوالحسینی در این رقابت‌ها حضور داشت.

فاطمه حاجیان، نرجس رستمی، مائده زحمت‌کش، فاطمه کوهی، سارا عاصی شیرازی، زینب عطاری، سیده مهسا لقمانی، ساجده ناظمی و غزل نجاتی اعضای تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز در این دوره از مسابقات بودند.

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از چهارم تا سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.