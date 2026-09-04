  1. استانها
  2. فارس
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

نقره دختران والیبالیست دانشگاه شیراز در المپیاد دانشجویان کشور

نقره دختران والیبالیست دانشگاه شیراز در المپیاد دانشجویان کشور

شیراز- تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، با کسب مقام دوم، مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با ارائه نمایشی قدرتمند و پشت سر گذاشتن حریفان، به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

دانشجویان والیبالیست دانشگاه شیراز در دیدار فینال به مصاف تیم میزبان، دانشگاه فردوسی مشهد، رفتند و در رقابتی نزدیک، نتیجه را به حریف واگذار کردند تا عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کنند.

تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز با مربیگری سمانه متولی‌باشی و سرپرستی زهره ابوالحسینی در این رقابت‌ها حضور داشت.

فاطمه حاجیان، نرجس رستمی، مائده زحمت‌کش، فاطمه کوهی، سارا عاصی شیرازی، زینب عطاری، سیده مهسا لقمانی، ساجده ناظمی و غزل نجاتی اعضای تیم والیبال دختران دانشگاه شیراز در این دوره از مسابقات بودند.

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از چهارم تا سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.

کد مطلب 6936911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها