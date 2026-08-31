ثبت ۶۷ وقف جدید در فارس طی یک سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین رحیم صفریگرائی با اشاره به فرارسیدن هفته وقف گفت: از دوشنبه ۹ شهریور تا سیزدهم شهریورماه، بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در ادارات اوقاف، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان فارس برنامهریزی شده است.
وی افزود: در طول هفته وقف، نشستهای تخصصی با موضوع وقف در سراسر استان برگزار میشود و پنج محفل انس با قرآن کریم نیز با برنامهریزی اداره امور قرآنی اوقاف برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به وقفهای ثبتشده در یک سال گذشته گفت: ۶۷ وقف جدید در استان فارس به ثبت رسیده که نیتهای مختلفی از جمله امور قرآنی، کمک به بیماران نیازمند، حمایت از ایتام، ساخت مسجد و برگزاری برنامههای مرتبط با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را شامل میشود.
صفریگرائی افزود: داراب با ثبت ۱۰ وقف جدید بیشترین میزان وقف را در این مدت داشته و عوض با هفت وقف، جهرم با پنج وقف و اقلید با چهار وقف در رتبههای بعدی قرار دارند.
مشاوره برای هدایت وقفها به سمت نیازهای روز
وی با اشاره به فعالیت اتاق مشاوره وقفهای جدید ادامه داد: طی یک سال اخیر این اتاق راهاندازی شده تا واقفان پیش از تنظیم وقفنامه درباره انتخاب نیت وقف متناسب با نیازهای روز جامعه مشاوره دریافت کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: بخشی از نیتهای وقفی در حوزههایی مانند عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به مرحله بلوغ رسیده است و در مقابل، حوزههایی مانند وقف قرآنی و حمایت از بیماران همچنان نیازمند توجه بیشتر واقفان است.
صفریگرائی اظهار کرد: گاهی افراد با نیتهایی که از گذشته در ذهن آنها شکل گرفته برای وقف مراجعه میکنند، اما در فرآیند مشاوره، نیازهای جدید جامعه نیز برای واقف تشریح میشود.
وی افزود: در استان فارس در حوزه موقوفات مرتبط با عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به حد قابل قبولی رسیدهایم و اکنون حوزههایی مانند فعالیتهای قرآنی، حمایت از بیماران و برخی مسائل اجتماعی نیازمند توسعه موقوفات هستند.
وقف ۷ میلیارد تومانی برای عزاداری سیدالشهدا(ع)
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به شاخصترین وقف ثبتشده در یک سال گذشته گفت: در شهرستان داراب یک منزل مسکونی با ارزش حدود هفت میلیارد تومان وقف شده که نیت آن برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) است.
وی همچنین اظهار کرد: بزرگترین وقف قرن حاضر در فارس توسط کاظم کاظمی شیرازی انجام شده که نیت آن حمایت از دانشجویان و طلاب نخبهای است که به دلیل مشکلات مالی امکان ادامه تحصیل ندارند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مراجعه برای لوازمالتحریر
صفریگرائی درباره تأثیر شرایط اقتصادی بر فعالیتهای حمایتی اوقاف گفت: در یک سال اخیر مراجعه افراد نیازمند به مراکز افق بقاع متبرکه افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: پروندههای حمایتی این مراکز بهصورت مستمر بهروز میشود و در سال جاری مراجعه برای دریافت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: همزمان با هفته وقف، یکهزار بسته معیشتی تهیه شده و قرار است در کنار چهار هزار بسته مهر تحصیلی و لوازمالتحریر، میان افراد نیازمند و دانشآموزان ایتام توزیع شود.
آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد از محل موقوفات
صفریگرائی گفت: ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد با استفاده از محل موقوفات استان فارس در هفته وقف آزاد خواهند شد که برای این منظور حدود یک میلیارد تومان هزینه اختصاص یافته است.
وی افزود: حمایت درمانی از ۱۰۰ بیمار صعبالعلاج نیز از محل موقوفات استان در طول هفته وقف دنبال میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین از برگزاری همایش تجلیل از واقفان، خادمان و خیران استان و فعالان رسانهای حوزه وقف در روز چهارشنبه در حرم مطهر حضرت علیبنحمزه(ع) خبر داد.
وی ادامه داد: جشنهای میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) امشب و فردا شب در ۱۵۰ بقعه متبرکه استان فارس برگزار خواهد شد.
صفریگرائی افزود: در روزهای پایانی هفته وقف نیز برنامه «قرار دوازدهم» با هدف کمک به نیازمندان و با نیت سلامتی و فرج حضرت ولیعصر(عج) اجرا میشود.
منابع موقوفات تابع نیت واقفان است
وی درباره اقدامات اوقاف در حوزه حمایت از خانواده و فرزندآوری نیز اظهار کرد: در بقاع متبرکه استان کلاسهایی با موضوع فرزندآوری برگزار میشود و برای اجرای این برنامهها از استادانی استفاده شده که دورههای آموزشی مرتبط را در قم و مشهد گذراندهاند و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس درباره محدودیتهای اوقاف در اختصاص منابع به موضوع حمایت از خانواده توضیح داد: اوقاف موظف است منابع موقوفات را براساس نیت واقف هزینه کند و نمیتوان اعتبارات یک موقوفه را خارج از نیت تعیینشده برای موضوع دیگری اختصاص داد.
صفریگرائی تأکید کرد: اصل در اجرای موقوفات، رعایت نیت واقفان خیراندیش است و اوقاف باید منابع هر موقوفه را در همان مسیری که واقف تعیین کرده، هزینه کند.
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