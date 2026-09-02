برگزاری اختتامیه رویداد ملی «کیمیای نظر» در دانشگاه فرهنگیان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه رویداد تخصصی کشوری «کیمیای نظر» با محوریت نقد فیلم دانشجویی و با هدف تقویت هویت معلمی و مهارت‌های تحلیلی دانشجو-معلمان، عصر چهارشنبه در دانشگاه فرهنگیان فارس برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان فارس، در این مراسم بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هنر و سینما برای انتقال مفاهیم تربیتی تأکید کرد و رویداد «کیمیای نظر» را گامی در این مسیر دانست.

محمد شیروانی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس نیز با اشاره به اهمیت تربیت چندبعدی معلمان، گفت: پرورش ساحت هنری و زیبایی‌شناختی در کنار ابعاد علمی و اخلاقی، از ضرورت‌های تربیت معلم است.

علی امیری‌طیبی، معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه، نیز کاربرد هنر در فرآیند تربیت و حمایت از جریان‌های هنری را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی عنوان کرد.

حسین خسروی‌علیا، دبیر اجرایی رویداد، هدف اصلی این برنامه را تقویت قدرت تحلیل و افزایش آگاهی دانشجو-معلمان نسبت به نقش خود در فرآیند تعلیم و تربیت دانست.

این رویداد در دو مرحله و با محوریت نقد فیلم‌های تربیتی و اجتماعی و تحلیل تخصصی فیلم «لونانا: گاومیشی در کلاس درس» برگزار شد.

در پایان، ریحانه عادلی از خراسان رضوی رتبه نخست، محمدجواد ابراهیمی از قم رتبه دوم و علی کاظم‌زاده از خراسان شمالی به همراه تیم زهرا برزگر و زهرا شایگان به طور مشترک رتبه سوم این رویداد ملی را کسب کردند.