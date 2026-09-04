نشاط اجتماعی مددجویان در آذربایجان شرقی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام صبح جمعه در بازدید از یک مرکز شبانه‌روزی توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن در تبریز، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و مسائل و چالش‌های این مجموعه قرار گرفت.

وی در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های کادر درمانی و مراقبتی، بر ضرورت توجه همزمان به نیازهای درمانی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی مددجویان تأکید کرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی زندگی مددجویان در کنار ارائه خدمات تخصصی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و تقویت روحیه آنان دارد.

بنام افزود: اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی، پیگیری‌های لازم برای توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ویژه مددجویان را انجام خواهد داد.

وی همچنین توانمندسازی مددجویان را نیازمند برنامه‌ریزی مستمر دانست و گفت: فراهم کردن زمینه حضور مربیان آموزشی، تجهیز مراکز به امکانات ورزشی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در افزایش نشاط و تقویت روحیه مددجویان مؤثر باشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی بر استفاده از ظرفیت‌های هنری مددجویان نیز تأکید کرد و برگزاری نمایشگاه‌هایی برای عرضه آثار و دستاوردهای هنری آنان را از جمله اقدامات مؤثر در مسیر تقویت اعتمادبه‌نفس و مشارکت اجتماعی عنوان کرد.

بنام همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و رفع نیازهای مراکز توانبخشی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و بهبود شرایط زندگی مددجویان کمک کند.

بر اساس این گزارش، این مرکز شبانه‌روزی در حال حاضر به ۳۹ بانوی مددجو در رده سنی ۱۵ تا ۷۰ سال، خدمات تخصصی درمانی، توانبخشی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.