به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه نشست مشترک لیلا بنام، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی؛ علی سبزیچی، مدیرکل امور عشایر استان و علی جهانی، فرماندار سراب با محوریت بررسی مسائل حوزه زنان و خانواده و راهکارهای ارتقای شاخص‌های اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری برگزار شد.

لیلا بنام، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی، در این نشست با اشاره به اهمیت بهبود شاخص‌های اجتماعی زنان و دختران، بر ضرورت توجه به موضوعاتی از جمله سن ازدواج، استمرار تحصیل دختران، توانمندسازی بانوان و افزایش مشارکت آنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بانوان در سطوح مختلف مدیریتی می‌تواند به توسعه متوازن و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی منجر شود، خواستار فراهم شدن زمینه حضور بیشتر زنان شایسته در مسئولیت‌های مدیریتی شد.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش، از برنامه‌ریزی برای تضمین استمرار تحصیل دختران در مناطق روستایی خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مسئول و اجرای برنامه‌های حمایتی و نظارتی، تمامی ظرفیت‌های آموزشی در روستاهای شهرستان فعال خواهد شد.

علی سبزیچی مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی نیز نقش بانوان عشایر در توسعه اقتصادی و اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: زنان عشایر علاوه بر مدیریت امور خانواده، سهم قابل توجهی در تولیدات دامی، صنایع‌دستی و اقتصاد خانوار دارند و نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و انتقال میراث اصیل عشایری به نسل‌های آینده ایفا می‌کنند.

وی حمایت از توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی زنان را از الزامات تحقق توسعه پایدار در مناطق عشایری استان دانست.

در پایان این نشست، حاضران مسائل مرتبط با زنان و خانواده، وضعیت مناطق روستایی و عشایری و راهکارهای ارتقای شاخص‌های اجتماعی در شهرستان سراب را بررسی و درباره آن تبادل نظر کردند.