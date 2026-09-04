امام جمعه دشتستان: برخورد با ترک فعل مدیران باید با صلابت ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با تأکید بر ضرورت تقوای خانوادگی و صیانت از خانواده در برابر جنگ شناختی، اظهار کرد: تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی، نیازمند مراقبت، تربیت و مرزبانی اعتقادی و اخلاقی است.

وی با اشاره به آیه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَارًا» افزود: مسئولیت انسان مؤمن تنها نجات خویش نیست، بلکه باید برای هدایت و صیانت خانواده خود نیز تلاش کند. در شرایط امروز، آتش مورد اشاره قرآن می‌تواند در قالب شبهات اعتقادی، اباحه‌گری اخلاقی و تهاجم رسانه‌ای دشمن در جنگ شناختی ظهور پیدا کند.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه دشمن به دنبال تسخیر ادراک و قلب جوانان است، گفت: خانواده باید سنگر نخست مقابله با این تهاجم باشد و والدین با آموزش، تربیت، کرامت‌بخشی و تقویت عزت‌نفس فرزندان، آنان را در برابر جریان‌های منحرف و رسانه‌های معاند مصون کنند.

تجمعات مردمی به رکنی از قدرت ایران تبدیل شده است

مصلح در خطبه دوم نماز جمعه برازجان با اشاره به ضرورت تقویت انسجام ملی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی باید مؤلفه‌های قدرت کشور برای جامعه تبیین شود و از هرگونه سخن ناامیدکننده و دوگانه‌سازی که به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند، پرهیز کرد.

وی تجمعات مردمی را یکی از جلوه‌های قدرت اجتماعی کشور دانست و گفت: مردم ایران طی شش ماه گذشته با حضور در میدان‌های مختلف جهاد، نماز، دعا، روضه و برنامه‌های حماسی، عیار حقیقی خود را نشان داده‌اند و تجمعات خیابانی امروز دیگر یک اتفاق گذرا نیست، بلکه به رکنی از قدرت ایران تبدیل شده است.

امام جمعه دشتستان همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۷ شهریور، این روز را یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت بازخوانی درس‌های ایثار، بصیرت و مقاومت شهدای جمعه سیاه تأکید کرد.

وی با محکوم کردن حمله به یک محفل خانوادگی در منطقه سیریک هرمزگان نیز گفت: دشمن در برابر رزمندگان اسلام عاجز مانده و از سر استیصال به مردم بی‌گناه حمله می‌کند. این جنایت که به شهادت تعدادی از هموطنان، از جمله یک کودک خردسال، انجامید، بار دیگر ماهیت واقعی دشمنان ملت ایران را آشکار کرد.

حمایت از برخورد قضایی با ترک فعل مدیران

مصلح در بخش پایانی خطبه‌های خود با تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با ترک فعل‌های مدیریتی اظهار داشت: مسئولیت در نظام اسلامی طعمه قدرت‌طلبی نیست، بلکه امانتی سنگین بر دوش مدیران و خادمان مردم است.

وی افزود: هرگونه قصور، تقصیر و به‌ویژه ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی که موجب تضییع حقوق عامه یا کندی در خدمت‌رسانی شود، صرفاً یک خطای اداری نیست، بلکه کوتاهی در برابر اعتماد مردم و مسئولیت حاکمیتی است.

امام جمعه دشتستان از ریاست کل دادگستری استان بوشهر و همچنین رئیس دادگستری بخش شبانکاره به دلیل ورود به موضوع مطالبات مردم و برخورد با برخی کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های مدیریتی تقدیر کرد و گفت: این ورود دستگاه قضا به مقوله حقوق عامه همان مطالبه‌ای است که بارها بر آن تأکید شده است.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند هیچ مسئولی در سایه مصونیت نیست و قانون باید درباره همه، به‌ویژه کارگزاران نظام، با صلابت اجرا شود.

مصلح خطاب به مسئولان قضایی خاطرنشان کرد: مسیر مبارزه با فساد اداری، ناکارآمدی و تضییع حقوق مردم را با صلابت ادامه دهید و ما نیز در سنگر نماز جمعه از این رویکرد عدالت‌محور حمایت خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد برخوردهای قانونی با ترک فعل‌ها برای مدیرانی که در انجام وظایف خود تعلل می‌کنند، درس عبرت باشد و زمینه افزایش اعتماد عمومی، آرامش و رفاه مردم را فراهم کند.