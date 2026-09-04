به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی زاهدی‌پور در خطبه های نماز جمعه شهر خرمدره با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: تقلید از نظریه‌های فمینیسم غربی در دفاع از حقوق زنان، نه‌تنها به ارتقای جایگاه واقعی زنان منجر نشده، بلکه با تقلیل حقوق زن به نمایشگری جنسی، پدیده حیای اجتماعی را تضعیف کرده است.

وی افزود: این نگاه، به‌صورت متوهمانه بی‌حجابی و برهنگی را به نشانه شخصیت اجتماعی تبدیل می‌کند، در حالی که جامعه برای حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی خود نیازمند تقویت مفهوم حیا و ترویج آن در عرصه عمومی است.

امام جمعه خرمدره در ادامه با تحلیل پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، آن را حاوی نکات مهمی درباره نحوه مواجهه با مسائل کشور، خدمت به مردم، تقویت روحیه ملی و مقابله با دشمن دانست و گفت: در این پیام، ضمن تشکر از خدمات دولت، بر این نکته تأکید شده که تشکر به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست.

زاهدی‌پور با بیان اینکه بخشی از مشکلات کشور ناشی از شرایط جنگی، بخشی ناشی از سوءمدیریت و بخشی نیز ریشه در میراث استبداد شاهنشاهی و استعمار غربی دارد، افزود: رهبر معظم انقلاب فرصت خدمت به مردم و تلاش برای ساختن ایرانی قوی‌تر را مورد تأکید قرار داده‌اند و این موضوع باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسئولان باید در برابر مردم متواضع باشند و مسئولان ارشد نیز مراقب گفتار و عملکرد زیرمجموعه خود باشند. مردم نیز متقابلاً باید قدردان مسئولان خدوم باشند، چراکه در اخلاق الهی، تکبر مشروع جز در برابر دشمن معنا ندارد.

بیان ضعف‌ها نباید به تضعیف روحیه جامعه و تقویت دشمن منجر شود

امام جمعه خرمدره با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از برجسته‌سازی ضعف‌ها گفت: بیان صادقانه مشکلات، اگر بدون توجه به آثار و پیامدهای آن صورت گیرد، نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند به دشمن کمک کرده و موجب سوءاستفاده او شود.

وی با بیان اینکه شناخت واقعیت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات یک ضرورت است، اظهار کرد: مسئله این نیست که واقعیت‌ها را نبینیم یا درباره مشکلات برنامه‌ریزی نکنیم؛ بلکه نحوه روایت و بیان این مسائل اهمیت دارد، چراکه روایت ضعف‌ها می‌تواند بر روحیه جامعه و حتی محاسبات دشمن اثر بگذارد.

زاهدی‌پور با اشاره به ضرورت نمایش اقتدار کشور تصریح کرد: اگر عزت، جزء جدایی‌ناپذیر هویت انسان مسلمان و جامعه دینی است، باید این عزت و قدرت در عرصه اجتماعی نیز به تصویر کشیده شود.

وی افزود: در فرهنگ دینی نیز نمونه‌های فراوانی از نمایش قدرت و عزت وجود دارد و رجزهای پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) در میدان‌های جنگ، نمونه‌ای از این مسئله است.

امام جمعه خرمدره با تأکید بر ضرورت تشخیص صحیح زمان جنگ و مذاکره گفت: مذاکره بدون مقاومت مقتدرانه، اگر هم امکان‌پذیر باشد، نتیجه‌ای جز تحمیل خواست دشمن نخواهد داشت و از سوی دیگر، یکی از الزامات نتیجه‌گیری از جنگ مقتدرانه، نشاندن دشمن پای میز مذاکره است.

وی افزود: بنابراین تشخیص زمان جنگ و مذاکره بسیار مهم است و شرط آن نیز ولایتمداری و شناخت درست شرایط است.

زاهدی‌پور ادامه داد: اگر قدرت خود را به دشمن نشان ندهیم، دشمن سند مذاکره را بی‌ارزش تلقی خواهد کرد؛ بنابراین قدرت و اقتدار باید در کنار دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد.

مردم شایسته دریافت خدمت در تراز نظام اسلامی هستند

وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت رعایت شأن مردم در خدمت‌رسانی اظهار کرد: مردم ایران در ماه‌های گذشته عیار حقیقی خود را در عرصه‌های مختلف جهاد با دشمن، حضور در میدان، انسجام، همدلی و همراهی نشان داده‌اند و شایسته آن هستند که خدمتگزاری دستگاه‌های مسئول را در سطح مطلوب نظام جمهوری اسلامی احساس کنند.

امام جمعه خرمدره افزود: مسئولان باید در خدمت‌رسانی به مردم، توجه جدی به زنجیره چالش‌های اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، بیکاری، مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات داشته باشند.

وی رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مفید و مورد نیاز، رونق تولید، کاهش تدریجی نقش دلار در اقتصاد و محور قرار دادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دیگر ضرورت‌های مورد تأکید دانست.

مقابله با دوگانه‌سازی‌های موهوم برای حفظ انسجام اجتماعی ضروری است

زاهدی‌پور با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در جامعه گفت: هر سخن ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انگیزه‌های ملی و عمومی و هرگونه دوگانه‌سازی موهوم، می‌تواند به انسجام اجتماعی آسیب بزند.

وی افزود: دوگانه‌هایی مانند جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ‌طلبی نباید به تقابل نیروهای داخلی منجر شود، چراکه دوگانه‌سازی‌های موهوم در گذشته نیز خسارت‌هایی را به مردم وارد کرده است.

امام جمعه خرمدره تصریح کرد: هر اقدامی که به ضرر انسجام اجتماعی باشد، باید مورد پرهیز قرار گیرد، چراکه جامعه برای عبور از مشکلات و مقابله با تهدیدها بیش از هر چیز به وحدت، همدلی و انسجام نیاز دارد.

پیام رهبر انقلاب الگوی نقد منصفانه و سازنده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت را الگویی برای نقد منصفانه دانست و گفت: نقد نکردن، راه پیشرفت نیست و قطعاً نقد برای حرکت و اصلاح امور لازم است، اما نقد باید درست، منصفانه و سازنده باشد.

زاهدی‌پور افزود: در پیام رهبر معظم انقلاب نیز نقد وجود دارد، اما این نقد در کنار بیان نقاط قوت و خدمات مطرح شده و بدون طعنه و کنایه و با ملاحظه مصالح کشور صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تأکید بر اینکه نقاط ضعف نیازمند برجسته‌سازی نیست، خود یک نوع نقد است؛ همچنین توصیه به پرهیز از دوگانه‌سازی‌های موهوم نیز نقد محسوب می‌شود، اما نقدی منصفانه و مسئولانه است.

امام جمعه خرمدره خاطرنشان کرد: ابراز محبت، تأکید بر خدمات و نقاط قوت و در عین حال بیان دلسوزانه و بدون طعنه و کنایه نواقص عملکرد، می‌تواند الگوی مناسبی برای نقد سازنده در جامعه باشد.

زاهدی‌پور با اشاره به آنچه «بشارت‌های فرامتنی» پیام رهبر معظم انقلاب عنوان کرد، گفت: یکی از این بشارت‌ها، تأکید بر تحقق وعده الهی در پیروزی نهایی حق بر باطل است.

وی افزود: تکرار این وعده‌ها از نظر روحی و روانی آرامش‌بخش است؛ چراکه صرف دانستن یک حقیقت الزاماً موجب آرامش نمی‌شود، بلکه یادآوری و توجه مستمر به آن است که آرامش ایجاد می‌کند.

امام جمعه خرمدره همچنین یکی دیگر از پیام‌های امیدبخش را موفقیت الگوی وحدت در ایران دانست و گفت: اینکه وحدت میان آحاد ملت مسلمان در ایران به‌عنوان نمونه‌ای موفق معرفی شده، موجب قدردانی از این نعمت و تلاش برای تقویت آن می‌شود.

وی افزود: تقویت الگوی وحدت در ایران می‌تواند زمینه‌ای برای سرایت این تجربه به دیگر کشورهای اسلامی باشد تا آنان نیز آثار وحدت، به‌ویژه در پیروزی و مقابله با دشمن را بهتر درک کنند.

چهره واقعی دشمن برای ملت‌ها آشکار شده است

زاهدی‌پور با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره آشکار شدن چهره واقعی دشمن گفت: امروز طواغیت عالم و در رأس آنها آمریکا، نقاب‌های فریبنده را کنار زده و اهداف استعماری، سلطه‌جویانه و استکباری خود را آشکارتر از گذشته نشان داده‌اند.

وی اظهار کرد: این شرایط می‌تواند موجب شناخت بهتر دشمن و افزایش بصیرت ملت‌ها شود و در نهایت به تقویت جبهه حق و مقابله با جریان‌های استکباری منجر شود.

امام جمعه خرمدره در ادامه با اشاره به روز تعاون و مشارکت اظهار کرد: انقلاب اسلامی زمینه افزایش چشمگیر مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی را فراهم کرده و پس از انقلاب، مردم در عرصه خدمت‌رسانی و جبران کمبودهای اجتماعی مشارکت و همراهی قابل توجهی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ تعاون می‌تواند زمینه‌ساز تقویت کار جهادی باشد، افزود: اگر ظرفیت‌های مردمی در قالب تعاون و مشارکت اجتماعی به‌درستی سازماندهی شود، می‌توان از این ظرفیت برای کاهش بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

زاهدی‌پور گفت: آسیب‌هایی مانند بی‌حجابی، سگ‌گردانی، اعتیاد و فقر تنها با اقدامات اداری و دولتی قابل حل نیستند و برای مقابله مؤثر با آنها باید از ظرفیت مردم، گروه‌های جهادی، نهادهای اجتماعی و مشارکت عمومی بهره گرفت.

وی تأکید کرد: تقویت روحیه تعاون و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری کار جهادی منجر شده و بخشی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مردمی کاهش دهد.