کشف ۲۱ فقره سرقت و توقیف ۱۳ وسیله نقلیه متخلف در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طرح ارتقای امنیت را طی ۴۸ ساعت گذشته به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، مأموران موفق شدند ۱۰ نفر از سارقان را دستگیر کرده و ۲۱ فقره انواع سرقت را کشف کنند. همچنین با اقدامات صورت‌گرفته، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و با قاطعیت با هنجارشکنان برخورد می‌کند و این طرح‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.