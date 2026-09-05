کشف ۲۱ فقره سرقت و توقیف ۱۳ وسیله نقلیه متخلف در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا صبح امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طرح ارتقای امنیت را طی ۴۸ ساعت گذشته به مرحله اجرا درآوردند.
وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، مأموران موفق شدند ۱۰ نفر از سارقان را دستگیر کرده و ۲۱ فقره انواع سرقت را کشف کنند. همچنین با اقدامات صورتگرفته، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن توقیف و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و با قاطعیت با هنجارشکنان برخورد میکند و این طرحها با جدیت ادامه خواهد داشت.
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