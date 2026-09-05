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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر در خرم‌آباد دستگیر شدند

۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از دستگیری ۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علی‌پور صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله قاطع با پدیده شوم مواد مخدر و در پاسخ به مطالبات به‌حق شهروندان، مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، نقاط آلوده و جرم‌خیز را شناسایی و طرح پاک‌سازی این مناطق را طی ۷۲ ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشتند.

وی افزود: از جمله دستاوردهای ارزشمند این طرح می‌توان به شناسایی و دستگیری ۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر، کشف ۲۵ کیلوگرم تریاک، توقیف چهار دستگاه خودروی مرتبط و همچنین جمع‌آوری ۱۱ معتاد متجاهر اشاره کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان ضمن تأکید بر معرفی متهمان به مراجع قضایی و اعزام معتادان متجاهر به مراکز بازپروری، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و حضور هدفمند در تمامی مناطق، قاطعانه با سوداگران مرگ که قصد خدشه‌دار کردن امنیت و آرامش شهروندان را دارند، برخورد کرده و اجازه هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی را به آنان نخواهد داد.

کد مطلب 6937019

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