به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور صبح امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای تداوم طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله قاطع با پدیده شوم مواد مخدر و در پاسخ به مطالبات بهحق شهروندان، مأموران جانبرکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، نقاط آلوده و جرمخیز را شناسایی و طرح پاکسازی این مناطق را طی ۷۲ ساعت گذشته به مرحله اجرا گذاشتند.
وی افزود: از جمله دستاوردهای ارزشمند این طرح میتوان به شناسایی و دستگیری ۱۴ خردهفروش مواد مخدر، کشف ۲۵ کیلوگرم تریاک، توقیف چهار دستگاه خودروی مرتبط و همچنین جمعآوری ۱۱ معتاد متجاهر اشاره کرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان ضمن تأکید بر معرفی متهمان به مراجع قضایی و اعزام معتادان متجاهر به مراکز بازپروری، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و حضور هدفمند در تمامی مناطق، قاطعانه با سوداگران مرگ که قصد خدشهدار کردن امنیت و آرامش شهروندان را دارند، برخورد کرده و اجازه هیچگونه فعالیت غیرقانونی را به آنان نخواهد داد.
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