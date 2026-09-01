به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و جمعی از معاونان و مسئولان این مجموعه در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: از حضور و تلاش‌های همه برادران و خواهران در مجموعه آموزش و پرورش تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال در این مسئولیت مهم و خطیری که بر عهده دارید، زحمات و خدمات شما را موجب برکت در زندگی دنیوی و اجر جزیل اخروی قرار دهد و این تلاش‌ها ذخیره‌ای برای روزی باشد که انسان از داشته‌های دنیوی خود بهره‌ای ندارد.

وی افزود: امروز وضعیت کشور، وضعیتی خاص و نه‌تنها کم‌نظیر، بلکه بی‌نظیر است. ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، در مدت‌های مدید، هیچ‌گاه با چنین شرایطی مواجه نبوده‌ایم. حتی در دوران هشت سال دفاع مقدس و در بحبوحه حملات لشکر بعثی به کشور نیز وضعیتی که امروز در کشور داریم، وجود نداشت.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: گاهی اوقات شرایط موجود، از نظر برخی افراد، موجب تأسف، تأثر و اندوه می‌شود؛ در حالی که ممکن است همین وضعیت و شرایطی که به‌صورت ناخودآگاه و به‌گونه‌ای خفیف و پنهان شکل گرفته است، زمینه‌ساز فرازهایی بسیار بزرگ و باعظمت برای ما باشد؛ فرازهایی که بتواند زندگی فردی و اجتماعی ما را به نقطه اوج برساند.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به ماجرای جنگ احزاب بیان کرد: در جنگ احزاب، زمانی که لشکر کفر به مسلمانان هجوم آورد، شمار این لشکر به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسید؛ در مقابل، درباره تعداد نیروهای سپاه اسلام میان مورخان اختلاف وجود دارد که آیا شمار آنان به هزار نفر می‌رسید یا کمتر از هزار نفر بود.

وی ادامه داد: هنگامی که این لشکر دوازده هزار نفری در برابر مسلمانان قرار گرفت و مسلمانان آنان را مشاهده کردند، دو گروه شدند. یک گروه کسانی بودند که باورمندی آنان نسبت به اسلام، پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خداوند متعال کامل نبود و در کنار آنان نیز منافقان قرار داشتند که اساساً ایمان نیاورده و خدا و پیامبر را باور نکرده بودند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: قرآن کریم درباره این افراد می‌فرماید: «وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا». منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری بود، هنگامی که با لشکر دشمن مواجه شدند، گفتند خدا و پیامبر ما را فریب داده‌اند و وعده آنان خلاف واقع بوده است.

وی تصریح کرد: آنان می‌گفتند خدا و پیغمبر به ما وعده داده‌اند که اگر در این مسیر قرار بگیریم، نصرت پیدا می‌کنیم، پیروز می‌شویم و بر همه دشمنان غلبه خواهیم کرد و قدرت‌ها در اختیار ما قرار خواهد گرفت؛ در حالی که اکنون لشکری ده هزار نفری آمده است تا همه ما را قتل‌عام کند و کار تمام شود. این گروه چنین برداشتی داشتند.

علم‌الهدی در ادامه با اشاره به موضع مؤمنان در جنگ احزاب گفت: گروه دوم، مؤمنان بودند که خداوند درباره آنان می‌فرماید: «وَلَمَّا رَأَی الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا».

وی افزود: مؤمنان هنگامی که احزاب را دیدند، گفتند این همان وعده‌ای است که خدا و پیغمبر ما داده‌اند؛ خدا و پیغمبر در وعده خود صادق هستند و خداوند ما را کفایت می‌کند. در اینجا ایمان و تسلیم آنان در برابر خداوند، با مشاهده لشکر احزاب افزایش یافت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شرایط امروز ما نیز در مسائل و حوادثی که برای کشور پیش آمده، شباهت بسیاری با آن شرایط دارد. امروز نیز در کشور دو نگاه وجود دارد. یک گروه واقعاً ناراحت هستند و می‌گویند چه شد؟ مملکت دچار جنگ شد، زندگی مردم تحت تأثیر قرار گرفت، بسیاری از امکانات زندگی از ما سلب شد، زیرساخت‌ها آسیب دید، تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و اخیراً فشارهای اقتصادی نیز افزایش یافت؛ بنابراین چیزی برای ما باقی نمانده و اگر دشمن در آینده مسلط شود، همان بلایی را بر سر ما خواهد آورد که بر سر مردم افغانستان آورد و ما را نیز دچار مصیبت خواهد کرد.

وی ادامه داد: عده‌ای این‌گونه شرایط را محاسبه می‌کنند و همواره از مشکلات موجود، عقب‌ماندگی، دشواری‌های زندگی و گرانی سخن می‌گویند و از مسائل و مشکلات موجود گلایه دارند.