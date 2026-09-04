تداوم حماسه خیابانی در گرو برنامه با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه اصلاندوز، با تأکید بر اینکه مأموریت خیابان همچنان در صدر اولویت های جبهه انقلاب قرار دارد، اظهار کرد: خوشبختانه در این شش ماه، تجمعات مردمی در خیابان ها به عنوان رکنی از قدرت ایران، جایگاه خود را به مثابه یک واقعیت اجتماعی تثبیت کرده است. مردم در این مدت در خیابان ها روزهداری و افطار داشته اند، شب های قدر را زنده داشته، مجالس عزاداری محرم و صفر را برپا کرده، برنامه پیاده روی اربعین را سامان داده، به دعا و نماز و توسل پرداخته، پرچم ایران را برافراشته، سرود ملی خوانده، فریاد انتقام سر داده، سرود «باید برخاست» را طنین انداز کرده اند؛ همچنین سخنرانان، مداحان، تحلیلگران و هنرمندان حضور یافته، موکب ها، ایستگاه های سلامت و کودک برپا شده است. به تعبیر دیگر، سطح نخستِ گرم نگهداشتن خیابان، تا حد قابل قبولی محقق شده است.

وی افزود: با این حال، تداوم این حماسه، نیازمند گذار از نگاه برنامه برای مردم به برنامه با مردم است؛ گذاری که مشارکت پذیری، تنوع بخشی و حس تعلق را در میان تمام اقشار و در همه محلات جاری سازد. خیابان زمانی پایدار می ماند که هر فرد، خانواده، صنف یا گروهی، خود را سهامدار و تأثیرگذار در آن بیابد و بتواند بخشی از روایت، خدمت یا تولید فرهنگی آن باشد. پرهیز از یکدستی، توجه همزمان به محلات در کنار میادین و معابر اصلی، و بهره گیری متوازن از ظرفیت های رسمی و مردمی، کلید ماندگاری این عرصه اجتماعی است. در نهایت، رمز تداوم خیابان در تبدیل آن از فضایی مصرفی به زیستبومی پویا و چندلایه نهفته است؛ جایی که مردم نه تنها حضور دارند، بلکه خودْ سازندگان معنا و صحنه اند.

فشار فیزیکی بر مسیر صادرات نفت

امام جمعه اصلاندوز گفت: این تمایز برای تصمیم گیرنده ایرانی اهمیت بسیاری دارد. تجربه روزهای اخیر همزمان دو واقعیت را نشان داده است: نخست اینکه فشار فیزیکی بر مسیر صادرات نفت می تواند بسیار مؤثرتر از افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم ها باشد؛ و دوم اینکه آمریکا برای تبدیل تحریم های مالی به یک محاصره اقتصادی کامل، همچنان به همراهی یا عقب نشینی شرکای اصلی ایران نیاز دارد.

وی افزود: نتیجه نهایی آن است که گلوگاه عملیات جدید آمریکا در واشنگتن یا تهران قرار ندارد؛ بخش عمدهای از آن در پکن است. اگر آمریکا نتواند چین را به کاهش پایدار روابط نفتی و مالی با ایران وادار کند، تحقق انزوای کامل اقتصادی دشوار خواهد بود. اما اگر فشار مالی با محدودیت فیزیکی صادرات و کاهش همکاری کشورهای ثالث ترکیب شود، شرایط متفاوت خواهد شد. این دقیقاً سناریویی است که باید در هفته های آینده به عنوان ریسک اصلی مورد پایش قرار گیرد.

امام جمعه اصلاندوز به مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) نیز گفت: مشهورترین تاریخی که برای انعقاد صلح میان امام حسن(ع) و معاویه ذکر شده، ۲۶ ربیع الاول سال ۴۱ هجری قمری است. این رویداد از زوایای گوناگون قابل درس آموزی و عبرت گیری است. یکی از مهمترین این زوایا، این واقعیت است که معاویه برای از هم گسستن سپاه امام حسن(ع)، با تسلط بر ظرفیت های موجود در عصر خود، شبکه‌ای پیچیده و چندلایه از عملیات روانی را علیه جبهه امام(ع) به کار گرفت. هدف محوری او نیز ایجاد فاصله میان خواص و پیشوای جامعه بود. او افزون بر به کارگیری عناصر خود برای نفوذ رسانه ای، توانست بسیاری از خواص جبهه حق را با شیوه تطمیع صید کند. از این رو، پس از عامل تبلیغات، اولین و پرتکرارترین تاکتیک معاویه، بهرهگیری از اهرمهای مالی، وعده های مادی و خریدن اراده ها با سکه و منصب بود.