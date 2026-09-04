کشف ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر جمعه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید یدالهی شهرستان دشتیاری در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در بازرسی از این تانکرها، ۴۵ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از نوع گاز مایع کشف کردند که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۲ دستگاه تانکر کشنده توقیف و ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.