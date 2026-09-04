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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

کشف ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

کشف ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

دشتیاری- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۴۵ تن گاز مایع قاچاق به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در شهرستان دشتیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر جمعه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید یدالهی شهرستان دشتیاری در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در بازرسی از این تانکرها، ۴۵ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از نوع گاز مایع کشف کردند که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۲ دستگاه تانکر کشنده توقیف و ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6937037

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
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      پاسخ
      چطوری میبرن که نمیترکه

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