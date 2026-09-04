مختار محسن مبارکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۱۰۰ درصدی فعالیت حملونقل کامیونی در این شهرستان خبر داد و گفت: بازسازی و راهاندازی خط ریلی زاهدان - تفتان- کویته میتواند نقش مهمی در توسعه ترانزیت، صادرات و واردات کشور ایفا کند.
فرماندار میرجاوه، با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی و استانی اظهار کرد: با تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات اصلاح خط ریلی زاهدان ـ تفتان ـ کویته در حال انجام است و خط استاندارد ملی این مسیر نیز در حال تکمیل است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این خط ریلی حداکثر تا پایان هفته آینده به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی ظرفیت ترانزیت
مبارکی با بیان اینکه راهاندازی این مسیر ریلی به توسعه ترانزیت کالا و تسهیل صادرات و واردات کمک میکند، گفت: پیشبینی میشود ظرفیت ترانزیت منطقه با بهرهبرداری از این خط بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و هزینههای حملونقل و قیمت تمامشده کالا نیز کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به هزینه بالای حمل بار تصریح کرد: در شرایط کنونی، حداقل کرایه حمل بار با یک دستگاه کامیون از تفتان به زاهدان حدود ۳۰۰ میلیون تومان و در برخی موارد بیشتر برآورد میشود؛ بنابراین راهاندازی خط ریلی میتواند کاهش محسوسی در هزینههای حمل ایجاد کرده و صرفه اقتصادی قابل توجهی برای فعالان این حوزه به همراه داشته باشد.
اتصال ریلی به پاکستان؛ گام تازه در تجارت مرزی
فرماندار میرجاوه همچنین به توافق انجامشده با طرف پاکستانی در جریان سفر هیئت ایرانی به این کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، خط ریلی ایران به طول یک کیلومتر در عمق خاک پاکستان ادامه خواهد یافت و امکان انجام عملیات ترانشیپ از داخل خاک این کشور فراهم میشود.
مبارکی این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل مراودات تجاری و توسعه تعاملات ترانزیتی میان ایران و پاکستان دانست و افزود: تکمیل این زیرساخت میتواند جایگاه میرجاوه را به عنوان یکی از مبادی مهم ترانزیتی شرق کشور تقویت کند.
وی در پایان از حمایتهای استاندار سیستان و بلوچستان و مسئولان ملی قدردانی و ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری کامل از زیرساخت ریلی، زمینه رونق اقتصادی منطقه و توسعه فعالیتهای ترانزیتی در میرجاوه بیش از پیش فراهم شود.
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