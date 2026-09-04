به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در تشریح اقدامات انجام شده برای توسعه ناوگان حملونقل کشور با اشاره به بازدیدهای میدانی از شرکتهای تولیدکننده خودروهای سنگین از جمله ایرانخودرو دیزل و سایپا دیزل، اظهار کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته میان دولت و شهرداریها و بهرهگیری از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت، بسترهای لازم برای تأمین مالی نوسازی ناوگان فراهم شده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به موفقیت صددرصدی در انتشار اوراق مشارکت در دو سال اخیر گفت: در سال ۱۴۰۳ انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۴ نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق با موفقیت انجام شد که ۷۰ درصد از این منابع به ناوگان ریلی و ۳۰ درصد به خرید اتوبوس اختصاص یافته است.
وی افزود: علاوه بر منابع حاصل از انتشار اوراق، بخشی از تأمین مالی از طریق مولدسازی و بخشی دیگر از منابع مستقل شهرداریها تأمین شده است. این شرایط، امکان بهرهبرداری حداکثری از توان تولید داخل و همچنین، خرید از دیگر کشورها را فراهم کرده است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی در خریدهای خارجی افزود: چنانچه خریدی برای مناطق آزاد تجاری از خارج از کشور انجام شود، باید مستقیماً از طریق شرکتهای تولیدکننده داخلی صورت پذیرد تا ضمن انتقال دانش فنی و تجربه، پشتیبانی از ناوگان تضمین شود که حملونقل عمومی کشور دچار چالش نشود.
وی با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور مبنی بر لزوم همافزایی در شبکه حملونقل، ادامه داد: توسعه ناوگان حملونقل عمومی به طور همزمان در حوزههای ریلی و جادهای معنای کامل پیدا میکند؛ همچنین نقش شهرهای مادر و شهرهای اقماری در کنار راهآهن، باید به درستی تعریف شود.
نصرتی گفت: با تکیه بر ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اوراق مشارکت و سایر منابع مالی در دسترس، حدود ٣٠ همت قابلیت خرید تا پایان سال وجود دارد که در نتیجه تلاشهای صورت گرفته، تعداد اتوبوسهای فعال در ناوگان حملونقل عمومی کشور از ۱۲ هزار دستگاه فعلی به حدود ۱۵ هزار دستگاه تا پایان سال جاری افزایش مییابد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از پیشبینی اضافه شدن ۸ تا ۱۰ رام قطار به ناوگان متروی تهران و سایر کلانشهرها تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در حوزه ریلی، تولیدات مشترک داخلی و خارجی نیز در حال پیگیری است.
نصرتی با اشاره به پیشرفت طرحهای ریلی اظهار کرد: در راستای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی، جلسهای در هفته گذشته در وزارت امور خارجه برگزار شد. همچنین دو شرکت تولیدکننده واگن در ایران برای همکاری در مسیر تولید قرار دارند.
وی ابراز امیدواری کرد: با به نتیجه رسیدن این اقدامات، تا پایان سال جاری شاهد بهرهبرداری از چند واگن جدید در متروی شهرهایی باشیم که مراحل مهندسی و اجرایی آنها به طور کامل به پایان رسیده است.
نصرتی افزود: در صورت مساعد بودن شرایط، با احتساب خریدهای انجام شده و تولیدات واگن سازی داخل با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و دارائی و نفت، حداقل ٨ تا ١٠ رام قطار برای ناوگان متروی تهران و سایر کلانشهرها در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. این رامهای قطار، برخی با هفت و برخی با پنج واگن، به هموطنان خدمت
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