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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

فراخوانی برای جمع آوری «ایده‌های برتر قرآنی»

فراخوانی برای جمع آوری «ایده‌های برتر قرآنی»

فراخوان چهارمین همایش «ایده‌های برتر قرآنی» از سوی مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهارمین همایش «ایده‌های برتر قرآنی» از سوی مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی با رویکرد آموزش عمومی قرآن در مدارس منتشر شد.

محورهای فراخوان این دوره از همایش «ایده‌های برتر قرآنی» به شرح زیر است:

ـ ارائه راهکارهای اجرایی برای عملیاتی شدن ایده‌های برگزیده دوره‌های گذشته

ـ نگرشی نو نسبت به حفظ قرآن در مدارس

ـ نوآوری در شیوه‌های آموزش عمومی قرآن

علاقه‌مندان به منظور شرکت در این همایش تا ۱۰ مهرماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به نشانی https://survey.porsline.ir/s/WlmeOak۲ و تکمیل پرسشنامه مربوطه در آن ثبت‌نام کنند.

کد مطلب 6937099
سیده فاطمه سادات کیایی

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