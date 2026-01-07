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۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

تمدید مهلت ارسال آثار به سومین همایش ایده‌پردازان قرآنی

تمدید مهلت ارسال آثار به سومین همایش ایده‌پردازان قرآنی

مهلت ارسال آثار به سومین همایش ایده‌پردازان قرآنی که از سوی مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی برگزار می‌شود، تا ۲۵ دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش ایده‌پردازان قرآنی با رویکرد آموزش قرآن کریم در مدارس از سوی مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی در حال برگزاری است و براساس آخرین اعلام دبیرخانه این همایش مهلت ارسال آثار به آنکه پیش‌تر ۱۵ دی‌ماه اعلام شده بود تا ۲۵ دی‌ماه تمدید شد.

صاحبان ایده و طرح در زمینه آموزش قرآن با توجه به اهداف و محورهای تبیین شده در راستای برگزاری این همایش می‌توانند آثار خود را با مراجعه به نشانی https://survey.porsline.ir/s/۳۴c۳۳Eyl برای ارزیابی اولیه از سوی کارشناسان این مرکز ارسال کنند.

ارزیابی آثار در این همایش در دو مرحله انجام و ایده و طرح‌های برتر در رویدادی به تاریخ ۵ اسفندماه سال جاری معرفی و به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

در ادامه از طرح‌های برگزیده به منظور فراگیر و عملیاتی شدن در چرخه آموزش قرآن مدارس حمایت می‌شود.

کد مطلب 6716442
سیده فاطمه سادات کیایی

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