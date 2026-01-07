به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش ایده‌پردازان قرآنی با رویکرد آموزش قرآن کریم در مدارس از سوی مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی در حال برگزاری است و براساس آخرین اعلام دبیرخانه این همایش مهلت ارسال آثار به آنکه پیش‌تر ۱۵ دی‌ماه اعلام شده بود تا ۲۵ دی‌ماه تمدید شد.

صاحبان ایده و طرح در زمینه آموزش قرآن با توجه به اهداف و محورهای تبیین شده در راستای برگزاری این همایش می‌توانند آثار خود را با مراجعه به نشانی https://survey.porsline.ir/s/۳۴c۳۳Eyl برای ارزیابی اولیه از سوی کارشناسان این مرکز ارسال کنند.

ارزیابی آثار در این همایش در دو مرحله انجام و ایده و طرح‌های برتر در رویدادی به تاریخ ۵ اسفندماه سال جاری معرفی و به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

در ادامه از طرح‌های برگزیده به منظور فراگیر و عملیاتی شدن در چرخه آموزش قرآن مدارس حمایت می‌شود.