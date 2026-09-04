عبادی: نباید اختلافات سیاسی به شکاف اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر عبادی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند در مصلای المهدی(عج) این شهر، با اشاره به سالروز زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷ اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه، رهبر معظم انقلاب که آن زمان از فعالان انقلابی بودند، برای امدادرسانی و انجام فعالیت‌های جهادی به فردوس سفر کردند.

وی ادامه داد: نامگذاری این مناسبت به عنوان روز حرکت‌های جهادی، یادآور نقش مردم و نیروهای انقلابی در امدادرسانی است و یکی از برکات انقلاب اسلامی نیز افزایش مشارکت مردم در حوادث و عرصه‌های مختلف و تقویت روحیه جهادی در جامعه بوده است.

امام جمعه موقت بیرجند، مردم فردوس را از مردم متدین کشور دانست و گفت: حضور نیروهای انقلابی و جهادی در کنار مردم این منطقه در جریان زلزله، نمونه‌ای از مشارکت مردمی و خدمت‌رسانی به جامعه بود.

عبادی در بخش دیگری از سخنان خود به روز تعاون اشاره کرد و افزود: چنانچه تعاونی‌ها به شکل صحیح اجرا شوند، می‌توانند جامعه را به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر کنند و آثار و برکات زیادی برای مردم داشته باشند.

حضور مردم؛ نشانه همدلی و انسجام ملت ایران

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها طی ماه‌های اخیر بیان کرد: حضور ملت ایران در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف، از مشارکت‌های بزرگ و کم‌سابقه در تاریخ معاصر به شمار می‌رود و رهبر معظم انقلاب نیز این حضور را نشانه همدلی و انسجام ملت ایران دانسته‌اند.

امام جمعه موقت بیرجند افزود: حتی در زمان بمباران نیز مردم خیابان‌ها و میدان‌ها را ترک نکردند و در برخی نقاط، افطار، شب‌های قدر، برنامه‌های محرم و صفر، دعا، نماز و سرودهای انقلابی در همین مکان‌ها برگزار شد.

وی این حضور را برای کشور مهم و مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور مردم در خیابان‌ها به کابوسی برای دشمن تبدیل شده است.

عبادی با بیان اینکه حضور مردم مانع آسیب به جان و مال آنان شد، اظهار کرد: در صورت نبود این حضور، عناصر وابسته به دشمن می‌توانستند جان، مال و ناموس مردم و حتی اموال و کسب‌وکار آنان را هدف قرار دهند؛ اما حضور مردم موجب حفظ اموال، استمرار کسب‌وکارها و ناامیدی دشمن شد.

اجتماعات مردمی باید فراگیر باشد

وی با تأکید بر لزوم ادامه حضور مردم در صحنه گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، این حضور باید تداوم داشته باشد و نباید تحت تأثیر وسوسه کسانی قرار گرفت که از حضور مردم انتقاد می‌کنند؛ چراکه معیار حرکت مردم، رهنمودهای ولی فقیه است.

امام جمعه موقت بیرجند در عین حال گفت: برای افزایش حضور مردم، باید تنوع اجتماعی و فکری را پذیرفت و اجازه نداد اجتماعات مردمی به نفع یک جریان یا طیف خاص تبدیل شود.

عبادی افزود: هر اندازه حضور مردم فراگیرتر باشد، ماندگاری و اثرگذاری آن نیز بیشتر خواهد شد و نباید با رفتارهای سخت‌گیرانه، بخشی از جامعه را نسبت به این اجتماعات بیگانه کرد.

وی در ادامه، انسجام اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به مسئله انسجام داشته‌اند و در شرایط کنونی، هرگونه انشقاق در جامعه می‌تواند موجب امیدواری دشمن شود.

نقد مسئولان بدون توهین و اتهام

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه اختلافات سیاسی و اجتماعی نباید به شکاف میان مردم تبدیل شود، اظهار کرد: دشمن از هرگونه اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان استقبال می‌کند.

وی در عین حال نقد مسئولان را مغایر با انسجام ندانست و افزود: مسئولان باید از سخنانی که موجب تفرقه می‌شود، پرهیز کنند، اما اگر مسئولی سخن نادرستی بیان کرد، می‌توان آن را نقد کرد؛ البته نقد باید محتوایی، منطقی و بدون توهین و اتهام باشد.

عبادی گفت: برای رد یک سخن نادرست، نیازی به توهین به گوینده یا نسبت دادن عناوینی مانند جاسوسی و خیانت نیست؛ بلکه باید همان سخن را با استدلال نقد کرد تا اثر آن از بین برود.

وی تصریح کرد: نسبت دادن عنوان‌هایی مانند جاسوس به افراد، نیازمند اطلاعات و مستندات دقیق است و نمی‌توان بر مبنای گمان و ظن شخصی چنین اتهام‌هایی را مطرح کرد.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: اگر سخن مسئولی اشتباه است، می‌توان محترمانه توضیح داد که چرا آن سخن نادرست است؛ این شیوه هم اثرگذاری بیشتری دارد و هم به انسجام جامعه لطمه نمی‌زند.

شرایط دشوار کشور در کنار دستاوردهای مهم

عبادی با اشاره به ضرورت رعایت تقوا در اختلافات گفت: حتی اگر فردی احساس کند جریان یا دیدگاه خودش بر حق است، نباید اجازه دهد احساسات او را از چارچوب تقوا خارج کند و نباید بر اساس هوا و هوس تصمیم گرفت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب به دلیل دسترسی به اطلاعات گسترده درباره شرایط کشور، عملکرد مسئولان و برنامه‌های دشمن، مسائل را با نگاه جامع‌تری دنبال می‌کنند و مردم و مسئولان باید ضمن توجه به رهنمودهای ایشان، از حرکت‌های افراطی و جلوتر یا عقب‌تر رفتن از مسیر تعیین‌شده پرهیز کنند.

امام جمعه موقت بیرجند تأکید کرد: نقد عملکرد مسئولان امکان‌پذیر است، اما توهین و استفاده از ادبیات تند که موجب ایجاد شکاف شود، نباید صورت گیرد؛ چراکه کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد.

وی گفت: کشور امروز در مقطع سخت و دشواری از نظر تاریخی قرار گرفته، اما در کنار این دشواری‌ها، دستاوردهایی نیز حاصل شده که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

دشمن در شناخت ظرفیت‌های ایران دچار خطا شد

عبادی یکی از این دستاوردها را آشکارتر شدن چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نگاه افکار عمومی جهان عنوان کرد و گفت: شرایط به گونه‌ای شده که حتی برخی متحدان آمریکا نیز در دفاع از سیاست‌های این کشور با دشواری روبه‌رو هستند.

وی افزود: رفتار دولت آمریکا و اقدامات دونالد ترامپ، با وجود خسارت‌هایی که برای ایران داشته، موجب شده چهره واقعی آمریکا در عرصه بین‌المللی بیش از گذشته آشکار شود.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به تحولات مربوط به رژیم صهیونیستی اظهار کرد: اقدامات نتانیاهو قدرت نرم این رژیم را تضعیف کرده و نگاه افکار عمومی جهان نسبت به رژیم صهیونیستی با گذشته تفاوت زیادی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بخشی از این وضعیت ناشی از اشتباهات راهبردی دشمن و نادیده گرفتن ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله جغرافیا، توان دفاعی، ظرفیت موشکی و توانمندی جنگ نامتقارن است.

عبادی افزود: دشمن در محاسبات خود قدرت ایمان و اعتقادات مردم ایران را نیز به درستی نشناخت و جایگاه ولایت فقیه، عشق مردم به اهل بیت(ع) و فرهنگ عاشورا را در جامعه ایران به درستی درک نکرد.

فرهنگ عاشورا؛ سرمایه معنوی ملت ایران

وی با بیان اینکه فرهنگ انتظار، ولایت و محبت اهل بیت(ع) در زندگی مردم ایران جایگاه عمیقی دارد، گفت: عشق به امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا در عمق جان مردم ریشه دارد.

امام جمعه موقت بیرجند اظهار کرد: دشمن نتوانست درک کند که نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و امام زمان(عج) چه احساس و انگیزه‌ای در دل مردم مؤمن ایران ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: نادیده گرفتن جایگاه ولایت فقیه و پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی، یکی از عواملی بود که موجب خطای محاسباتی دشمن درباره ایران شد.

عبادی در پایان گفت: محبت مردم به امام حسین(ع) و حضرت ولی‌عصر(عج) سرمایه‌ای بزرگ برای جامعه اسلامی است و باید از این سرمایه در مسیر حفظ وحدت، انسجام و دفاع از کشور استفاده کرد.