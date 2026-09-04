الهام آبتین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است که بدون مشارکت و همراهی مردم، به‌ویژه جوامع محلی، تحقق نخواهد یافت. تجربه‌های موفق در نقاط مختلف جهان و همچنین در استان پهناور سیستان و بلوچستان نشان داده است هرجا مردم خود را در حفظ طبیعت سهیم بدانند، دستاوردهای ارزشمندی در صیانت از منابع طبیعی و حیات‌وحش حاصل می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: سیستان و بلوچستان با برخورداری از زیستگاه‌های کم‌نظیر و گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی، خرس سیاه آسیایی، گاندو، جبیر و هوبره، یکی از مهم‌ترین مناطق تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود. حفاظت از این سرمایه‌های ملی، بدون همراهی مردمی که در کنار این زیستگاه‌ها زندگی می‌کنند، امکان‌پذیر نیست.

مردم، نخستین حافظان طبیعت

وی بیان کرد: جوامع محلی نخستین حافظان طبیعت هستند. آنان سال‌ها با این سرزمین زندگی کرده‌اند، مسیرهای حیات‌وحش را می‌شناسند و می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از تخریب زیستگاه‌ها، مقابله با شکار غیرمجاز و کاهش تعارضات میان انسان و حیات‌وحش ایفا کنند.

آبتین افزود: هر گزارش به‌موقع، هر اقدام مسئولانه و هر همکاری می‌تواند از نابودی یک گونه ارزشمند یا تخریب بخشی از طبیعت جلوگیری کند. از همین رو، رویکرد حفاظت از محیط زیست امروز بیش از گذشته بر مشارکت مردم استوار است.

وی اظهار کرد: هدف ما تقویت تعامل با جوامع محلی، آموزش، فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت مردم برای حفاظت از طبیعت است. توسعه پایدار زمانی محقق خواهد شد که حفاظت از محیط زیست به بخشی از فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی تبدیل شود.

حفاظت از طبیعت با مشارکت همه

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: از مردم شریف استان، به‌ویژه دامداران، کشاورزان، عشایر، دهیاران، شوراهای اسلامی و دوستداران طبیعت دعوت می‌کنیم با مشارکت فعال، در حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند و گونه‌های جانوری همراه باشند.

وی تصریح کرد: همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز یا بروز تعارض میان انسان و حیات‌وحش، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

آبتین در پایان گفت: آینده طبیعت سیستان و بلوچستان در گرو همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت همه ماست. حفاظت از محیط زیست، در حقیقت حفاظت از زندگی، امنیت زیستی و میراث ارزشمندی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.