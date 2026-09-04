به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اجتماع جمعی از بانوان در حیاط مسجد جامع کرمانشاه برای مطالبه حجاب و عفاف، اظهار کرد: این مطالبه به حق است و حجاب و عفاف هم حکم خدا و واجب شرعی است و هم در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.



وی افزود: حجاب و عفاف علاوه بر جنبه شرعی، یک امر عقلانی و زیربنای حفظ عفت، خانواده و اساس بنیان خانواده است و نگرانی بانوان و سایر اقشار جامعه نسبت به وضعیت حجاب و عفاف باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.



آیت‌الله غفوری با انتقاد از رفتارهایی که به گفته وی موجب ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی و ولنگاری در جامعه می‌شود، گفت: کسانی که در بدنه نظام حضور دارند و از امکانات و ظرفیت‌های این ملت استفاده می‌کنند، نباید در عرصه حجاب و عفاف به بی‌حجابی و بی‌بندوباری دامن بزنند یا چنین رفتارهایی را تشویق کنند.



نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: مسئولانی که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی مسئولیت دارند، به‌ویژه دستگاه‌هایی که مجوز فعالیت مراکز مختلف را صادر می‌کنند، در برابر عملکرد مجموعه‌های تحت نظارت خود مسئول هستند.



وی تصریح کرد: اگر در مجموعه‌هایی که تحت اداره، نظارت، مجوز و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، بدحجابی، بی‌حجابی، برهنگی و ولنگاری مشاهده شود، مسئولانی که مسئولیت صدور مجوز و نظارت را دارند باید پاسخگو باشند.



آیت‌الله غفوری خاطرنشان کرد: مسئولان باید در این زمینه مراقبت کنند، تذکر دهند و پای کار باشند و جای مماشات وجود ندارد؛ اینکه گفته شود در برخی مراکز مانند کافه‌ها رفتارهای نامناسب وجود دارد و «چه کنیم»، قابل قبول نیست، چرا که مجوز فعالیت این مراکز توسط دستگاه‌های مسئول صادر شده و نظارت بر آنها نیز بر عهده همان دستگاه‌هاست.



وی با بیان اینکه مسئولان در برابر خون شهدا مسئولیت دارند، افزود: نمی‌توان نسبت به مسائلی که در جامعه اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بود و مسئولیت را به دیگری واگذار کرد.



امام جمعه کرمانشاه همچنین بر نقش مردم و متدینین در این زمینه تأکید کرد و گفت: بانوان مؤمن، محجبه و متدین نیز وظیفه دارند در جامعه حضور داشته باشند و با کسانی که به دلیل جهالت، تأثیرپذیری از فضای رسانه‌ای بیگانه یا عوامل دیگر با وضعیت نامناسب در جامعه ظاهر می‌شوند، با رفاقت و نصیحت برخورد کنند تا عرصه بر بی‌بندوباری تنگ شود.



وی افزود: اینکه میدان را برای ترویج بی‌بندوباری خالی کنیم، قابل قبول نیست و همه افراد جامعه در قبال حفظ عفاف و سلامت اخلاقی جامعه مسئول هستند.



آیت‌الله غفوری با تأکید بر مسئولیت خانواده‌ها در این زمینه اظهار کرد: پدران، پدربزرگ‌ها، همسران و پسران خانواده‌ها نیز در برابر وضعیت خانواده خود مسئول هستند و باید نسبت به حفظ بنیان خانواده، عفت و حریم خانواده احساس مسئولیت کنند.



وی گفت: در پیشگاه خداوند از همه ما درباره مسئولیت‌هایی که در قبال خانواده و جامعه داشته‌ایم سؤال خواهد شد و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید در این زمینه نقشی نداشته است.



نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: ملتی که در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و از آزمون‌های بزرگ سربلند بیرون آمده است، می‌تواند با اراده آهنین و حضور یکپارچه، برای حل معضل بی‌حجابی و ولنگاری نیز پای کار بیاید و از ارزش‌های دینی و بنیان خانواده صیانت کند.