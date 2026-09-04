به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اجتماع جمعی از بانوان در حیاط مسجد جامع کرمانشاه برای مطالبه حجاب و عفاف، اظهار کرد: این مطالبه به حق است و حجاب و عفاف هم حکم خدا و واجب شرعی است و هم در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: حجاب و عفاف علاوه بر جنبه شرعی، یک امر عقلانی و زیربنای حفظ عفت، خانواده و اساس بنیان خانواده است و نگرانی بانوان و سایر اقشار جامعه نسبت به وضعیت حجاب و عفاف باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
آیتالله غفوری با انتقاد از رفتارهایی که به گفته وی موجب ترویج بیحجابی، بیعفتی و ولنگاری در جامعه میشود، گفت: کسانی که در بدنه نظام حضور دارند و از امکانات و ظرفیتهای این ملت استفاده میکنند، نباید در عرصه حجاب و عفاف به بیحجابی و بیبندوباری دامن بزنند یا چنین رفتارهایی را تشویق کنند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: مسئولانی که در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی مسئولیت دارند، بهویژه دستگاههایی که مجوز فعالیت مراکز مختلف را صادر میکنند، در برابر عملکرد مجموعههای تحت نظارت خود مسئول هستند.
وی تصریح کرد: اگر در مجموعههایی که تحت اداره، نظارت، مجوز و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، بدحجابی، بیحجابی، برهنگی و ولنگاری مشاهده شود، مسئولانی که مسئولیت صدور مجوز و نظارت را دارند باید پاسخگو باشند.
آیتالله غفوری خاطرنشان کرد: مسئولان باید در این زمینه مراقبت کنند، تذکر دهند و پای کار باشند و جای مماشات وجود ندارد؛ اینکه گفته شود در برخی مراکز مانند کافهها رفتارهای نامناسب وجود دارد و «چه کنیم»، قابل قبول نیست، چرا که مجوز فعالیت این مراکز توسط دستگاههای مسئول صادر شده و نظارت بر آنها نیز بر عهده همان دستگاههاست.
وی با بیان اینکه مسئولان در برابر خون شهدا مسئولیت دارند، افزود: نمیتوان نسبت به مسائلی که در جامعه اتفاق میافتد بیتفاوت بود و مسئولیت را به دیگری واگذار کرد.
امام جمعه کرمانشاه همچنین بر نقش مردم و متدینین در این زمینه تأکید کرد و گفت: بانوان مؤمن، محجبه و متدین نیز وظیفه دارند در جامعه حضور داشته باشند و با کسانی که به دلیل جهالت، تأثیرپذیری از فضای رسانهای بیگانه یا عوامل دیگر با وضعیت نامناسب در جامعه ظاهر میشوند، با رفاقت و نصیحت برخورد کنند تا عرصه بر بیبندوباری تنگ شود.
وی افزود: اینکه میدان را برای ترویج بیبندوباری خالی کنیم، قابل قبول نیست و همه افراد جامعه در قبال حفظ عفاف و سلامت اخلاقی جامعه مسئول هستند.
آیتالله غفوری با تأکید بر مسئولیت خانوادهها در این زمینه اظهار کرد: پدران، پدربزرگها، همسران و پسران خانوادهها نیز در برابر وضعیت خانواده خود مسئول هستند و باید نسبت به حفظ بنیان خانواده، عفت و حریم خانواده احساس مسئولیت کنند.
وی گفت: در پیشگاه خداوند از همه ما درباره مسئولیتهایی که در قبال خانواده و جامعه داشتهایم سؤال خواهد شد و هیچکس نمیتواند بگوید در این زمینه نقشی نداشته است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: ملتی که در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و از آزمونهای بزرگ سربلند بیرون آمده است، میتواند با اراده آهنین و حضور یکپارچه، برای حل معضل بیحجابی و ولنگاری نیز پای کار بیاید و از ارزشهای دینی و بنیان خانواده صیانت کند.
کرمانشاه- نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبه حجاب و عفاف گفت: دستگاههای مسئول در برابر وضعیت مراکز تحت نظارت خود و حفظ عفاف در جامعه مسئولیت دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اجتماع جمعی از بانوان در حیاط مسجد جامع کرمانشاه برای مطالبه حجاب و عفاف، اظهار کرد: این مطالبه به حق است و حجاب و عفاف هم حکم خدا و واجب شرعی است و هم در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.
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