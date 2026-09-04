مسئولان باید توان و ظرفیت خود را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان اینکه شکل‌گیری ایران قوی نیازمند تلاش و ابتکار مسئولان است، افزود: ایران قوی تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند کار، تلاش، برنامه‌ریزی، ابتکار و استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور است و مسئولان باید با روحیه جهادی و نگاه تحول‌گرا برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و از روش‌های جدید و ابتکارات مؤثر برای پیشبرد امور بهره بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید در جامعه تصریح کرد: مسئولان نباید نقاط ضعف و کمبودهای داخلی را صرفاً بیان کنند، بلکه باید برای رفع آنها برنامه داشته باشند و تمام توان خود را برای برطرف کردن مشکلات به کار گیرند بیان مکرر ضعف‌ها بدون ارائه راهکار، می‌تواند موجب تضعیف روحیه عمومی و ایجاد احساس ناامیدی در جامعه شود.

امام جمعه ارومیه افزود: برخی مسئولان نباید کوچک‌ترین ضعف یا کمبود را به گونه‌ای مطرح کنند که دشمن بتواند از آن برای ضربه زدن به روحیه مردم استفاده کند دشمن همواره به دنبال بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد یأس در جامعه است و مسئولان باید با عملکرد مناسب، پاسخ این فضاسازی‌ها را بدهند و اجازه ندهند نقاط ضعف، دستاویزی برای دشمنان کشور شود.

ضرورت مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی گفت: رئیس‌جمهور باید اجازه ندهد مسئولان در بیان مسائل داخلی به گونه‌ای عمل کنند که موجب تضعیف روحیه مردم شود حتی برخی چهره‌های سیاسی در کشورهای دیگر نیز به مسئولان خود توصیه می‌کنند که نقاط ضعف کشورشان را به گونه‌ای مطرح نکنند که دشمن از آن بهره‌برداری کند؛ بنابراین توجه به این مسئله در داخل کشور نیز ضروری است.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن در عرصه‌های مختلف تلاش کرد ایران را با مشکلات جدی مواجه و کشور را تضعیف کند، اما انسجام اسلامی، وحدت مردم و همکاری و همدلی ملت ایران موجب شد بسیاری از این توطئه‌ها با شکست مواجه شود.

وی با اشاره به حملات و بمباران‌های صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان گفت: نمونه این جنایت‌ها را در بمباران وحشیانه یک مجلس عروسی نیز شاهد بودیم؛ در حالی که برخی کشورها همواره از صلح و حقوق بشر سخن می‌گویند، در عمل حتی به یک مجلس عروسی نیز رحم نمی‌کنند و زنان و کودکان بی‌دفاع را به بدترین شکل ممکن هدف قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: چنین رفتارهایی نشان می‌دهد که ملت ایران باید بیش از گذشته بر وحدت، انسجام و ایستادگی خود تکیه کند تجربه سال‌های اخیر نشان داده است هرگاه مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و مسئولان نیز با روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری وارد میدان شده‌اند، دشمن نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

فرهنگ تعاون در حوزه اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام قریشی تاکید کرد: امروز ملت ایران به واسطه ایستادگی، مقاومت و حفظ انسجام خود، در نگاه بسیاری از مردم جهان به عنوان ملتی بزرگ و مقتدر شناخته می‌شود و این سرمایه اجتماعی باید با خدمت صادقانه مسئولان، تقویت وحدت و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حفظ و تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز تعاون، اظهار کرد: امروز، ۱۳ شهریورماه، مصادف با روز تعاون است و موضوع تعاون در کشور ما به معنای همکاری، همدلی و در کنار یکدیگر بودن است که باید این فرهنگ در عرصه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام قریشی افزود: یکی از توصیه‌های مهم خداوند متعال، دعوت به تعاون و همکاری در امور خیر است و در جامعه اسلامی همه مؤمنان باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و در حد توان به یاری و کمک یکدیگر بشتابند البته در مسیر دشمنی، گناه و اقدامات نادرست نباید همکاری و همیاری صورت گیرد، بلکه تعاون باید در مسیر خیر، خدمت و رفع مشکلات مردم باشد.

وضعیت اقتصادی امروز، بیش از گذشته نیازمند تقویت روحیه مواسات است

امام جمعه ارومیه با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه تصریح کرد: در وضعیت اقتصادی امروز، بیش از گذشته نیازمند تقویت روحیه مواسات و کمک به اقشار مختلف مردم هستیم و برگزاری رزمایش‌های مواسات و اقدامات مؤمنانه می‌تواند بخشی از مشکلات خانواده‌های نیازمند را کاهش دهد.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته وحدت گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام از همه کسانی که در بدنه دولت برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کردند و به‌طور ویژه از رئیس‌جمهور تشکر کردند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری تأکید کردند که نعمت خدمت به مردم باید پاس داشته شود و شکر این نعمت نیز آن است که مسئولان توان، قدرت و جایگاه خود را در مسیر خدمت به مردم و در راه خداوند متعال به کار گیرند. مسئولیت در نظام اسلامی یک فرصت و نعمت الهی است و دولتمردان باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور استفاده کنند.