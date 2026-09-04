امام جمعه سیراف: تجمعات خیابانی رکنی از قدرت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف در تبیین ابعادِ «حماسه خیابان» که در شش ماه گذشته نمود عینی یافته است، با استناد به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای)، تجمعات مردمی را فراتر از یک رویداد گذرا، بلکه به عنوان «رکنی از قدرت جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد.
وی با اشاره به این نکته که خیابانها در نیمسال اخیر به میعادگاه روزهداری، افطار، احیاءِ شبهای قدر، روضههای محرم و صفر، مشایةالاربعین، سرودهای ملی و فریادهای انقلابی تبدیل شدهاند، این حضور مستمر را عامل اصلی خنثیسازی توطئههای دشمن و ضامن ثبات کشور دانست.
حجتالاسلام عاشوری با تأکید بر یک ضرورت استراتژیک بیان داشت: تداوم این حماسه مستلزم تحولی بنیادین در نگاه مدیریتی است و آن عبور از رویکرد از «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم» است.
امام جمعه سیراف تاکید کرد: پایداری این میدان اجتماعی زمانی محقق میشود که خیابان به زیستبومی پویا تبدیل گردد که در آن هر فرد، خانواده و صنفی، نه فقط به عنوان مصرفکننده فرهنگی، بلکه به عنوان «سهمدار» و «سازنده صحنه» نقشآفرینی کند.
وی بر اجتناب از یکدستی تحمیلی، توجه ویژه به محلات در کنار میادین اصلی و بهرهگیری متوازن از ظرفیتهای رسمی و مردمی به عنوان کلید ماندگاری این شبکه اجتماعی تأکید ورزید.
امام جمعه سیراف با استناد به آیه شریفه «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»، تصریح کرد که برجستهسازی ضعفها در زمانی که دشمن در پی القای ناامیدی است، کمک ناخواسته به اوست.
حجتالاسلام عاشوری تأکید کرد: مسئولان و کارگزاران نظام باید مرز دقیقی میان دو عرصه قائل شوند؛ رسانه، میدان روایتِ قدرتها و قوت هاست و مدیریت، عرصه چارهجویی برای کاستیها. هرگونه جابهجایی این دو عرصه، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و طمع ورزی دشمن میشود.
دوگانهسازیهای کاذب خلاف مصلحت است
وی همچنین هرگونه سخن ناامیدکننده یا دوگانهسازیهای کاذب را که انسجام اجتماعی را هدف قرار میدهد، خلاف مصلحت و امنیت ملی دانسته و تقبیح کرد.
امام جمعه سیراف با اشاره به ماهیتِ پایانناپذیر جنایات آمریکا، از جنایات اخیر علیه مردم و تبدیل جشنها به عزا به شدت انتقاد کرد و آن را خوی شیطانصفتانه استکبار خواند.
وی با یادآوری تقابل تاریخی ملت ایران با آمریکا – از نهضت ملی نفت تا عملیات طوفانالاقصی – متذکر شد که این تقابل اکنون در جنگی ترکیبی و نظامی عیان شده است.
عاشوری با اشاره به شکستهای آمریکا در دوران جنگ رمضان و تلاشهای نافرجام برای تحمیل اراده در تنگه هرمز، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در برابر راهبرد «صلح از طریق قدرت» ترامپ، موضع مقتدرانه اتخاذ کرده و عقبنشینی نخواهد کرد.
امام جمعه سیراف وحدت را تنها نسخه شفابخش و راهبرد پیروزمندانه در برابر اضمحلال و استهلاک دشمنان دانست و گفت: اگرچه دشمنان قدرتنمایی میکنند، اما این رفتارهای عصبی نشانی از آخرین نفسهای سلطه آنان است و ملت ایران با حفظ انسجام، راه خود را برای تشکیل تمدنی بزرگ و الهی با قوت ادامه خواهد داد.
خطیب جمعه سیراف با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور، این واقعه را نقطهعطفی دانست که انقلاب را از تردید به یقین رساند.
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