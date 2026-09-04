امام جمعه خوی: ملت ایران در جنگ رمضان محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حجت قاسمخانی در خطبههای نماز جمعه این هفته خوی با گرامیداشت هفته وقف اظهار کرد: وقف فرصتی برای ماندگار کردن اموال در مسیر خیر و باقیات الصالحات است و افراد متمکن میتوانند بخشی از دارایی خود را برای درمان بیماران، مدرسه، دانشگاه، ایتام، خانوادههای بیسرپرست، امور فرهنگی و مساجد اختصاص دهند.
وی افزود: انسان پس از مرگ فرصت بازگشت و جبران کوتاهیهای خود را ندارد و باید تا زمانی که اختیار اموال در دست اوست، برای ابدیت خود کاری انجام دهد.
امام جمعه خوی در ادامه با تأکید بر ضرورت دیدن واقعیت صحنه و مرعوب نشدن از روایت دشمن گفت: امروز در عینیترین وضعیت تفوق جبهه حق بر باطل قرار داریم و در چند صد سال اخیر چنین سطحی از تفوق برای جبهه حق پیش نیامده بود.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به شاخصهای نظم نوین جهانی از جمله افول آمریکا و جهانی شدن گفتمان مقاومت اظهار کرد: در جنگ اخیر افول آمریکا و گسترش گفتمان مقاومت با چشم دیده شد و نظم نوین جهانی در حال تحقق است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خوی با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران افزود: آمریکا طی ۴۷ سال گذشته از ابزارهای مختلف برای فشار بر ملت ایران استفاده کرده، اما این فشارها نتوانسته ملت ایران را به تسلیم وادار کند.
وی با اشاره به اظهارات ترامپ درباره فشار اقتصادی علیه ایران گفت: این سخنان برای ایجاد تأثیر روانی و اثرگذاری بر بازار ایران مطرح میشود و مسئولان باید با هوشیاری مراقب خطای محاسباتی باشند و فریب بازی دشمن را نخورند.
حجتالاسلام قاسمخانی با تأکید بر ضرورت روایت قدرت ایران گفت: ضعفها و کمبودها باید با برنامهریزی برطرف شود، اما نقاط قوت کشور نیز باید برای تقویت روحیه عمومی تبیین شود؛ در عین حال هر اقدامی که انسجام اجتماعی را مخدوش کند، به مصلحت کشور نیست.
وی تنگه هرمز را یکی از اهرمهای راهبردی ایران دانست و افزود: آمریکا و اروپا نمیتوانند بسته ماندن طولانیمدت این گذرگاه را تحمل کنند و شرایط امروز ایران با گذشته تفاوت کرده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خوی با اشاره به اظهارات منتسب به «کریس مورفی» درباره آمادگی آمریکا برای پرداخت هزینه سنگین به منظور بازگشایی تنگه هرمز اظهار کرد: این موضوع نشاندهنده اهمیت راهبردی تنگه و تغییر معادلات قدرت است و در جنگ اقتصادی نیز تابآوری ملت ایران میتواند محاسبات دشمن را ناکام بگذارد.
وی با اشاره به دستاوردهای جنگ اخیر گفت: جمهوری اسلامی طی سالها و با وجود تحریمها و فشارهای مختلف، زیرساختهای نظامی، امنیتی و فرهنگی خود را تقویت کرده و امروز میتواند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی در برابر قدرتمندترین کشورهای استکباری ایستادگی کند.
امام جمعه خوی حضور گسترده مردم در جریان جنگ را از جلوههای مهم قدرت کشور دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، حفظ امنیت داخلی و پشتیبانی از نیروهای نظامی و امنیتی، محاسبات دشمن را برهم زد و شبکه داخلی مورد حمایت دشمن نیز با هوشیاری مردم و دستگاههای مسئول شناسایی و از صحنه خارج شد.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به مقایسه شرایط امروز با برخی مقاطع تاریخی صدر اسلام افزود: مردم ایران در شرایط دشوار نشان دادند که پای ولایت و دفاع از کشور ایستادهاند و حضور گسترده آنان در نزدیک به ۱۹۰ شب، تفاوت مهمی با تجربههای تاریخی گذشته دارد.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ظرفیتهای داخلی علیه جمهوری اسلامی گفت: بخشی از طراحی دشمن بر استفاده از نیروهای داخلی و ظرفیتهایی بود که سالها برای آن سرمایهگذاری شده بود، اما حضور مردم این میدان را به فرصتی برای جمهوری اسلامی تبدیل کرد و تلاشهای چندینساله دشمن در منطقه را نیز با شکست مواجه ساخت.
امام جمعه خوی با اشاره به تفاوت مسیر سازش و مقاومت و مقایسه یاسر عرفات و یحیی سنوار گفت: ملت ایران در جنگ اخیر تفاوت این دو مسیر را بهخوبی دید و نشان داد ملتی نیست که با فشار و تهدید تسلیم شود؛ از این رو مقاومت و ایستادگی ایران میتواند الگویی برای آیندگان باشد.
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