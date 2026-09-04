موسوی: مسئولان نباید با ابراز ناتوانی به دشمن امید بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه بهارستان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه و انسجام ملی اظهار کرد: مسئولان نباید با ابراز ناتوانی در برابر دشمن، زمینه تضعیف روحیه جامعه و امیدواری دشمن را فراهم کنند.

موسوی با اشاره به توصیه رهبر انقلاب درباره ضرورت تبیین و روایت قدرت و قوت ایران اسلامی افزود: عرصه رسانه میدان روایت قدرت‌ها و قوت‌هاست و عرصه مدیریت محل عمل و چاره‌جویی برای کاستی‌هاست.

وی ادامه داد: مسئولان باید در اظهارنظرهای خود دقت کنند، زیرا ابراز ناتوانی در مقابل دشمن هم موجب ناراحتی جامعه اسلامی و هم موجب خوشحالی و بهره‌برداری دشمن می‌شود.

امام جمعه بهارستان با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: مسئولان نظام اسلامی با توکل بر خدا، عمل به توصیه‌های رهبر انقلاب و استفاده از ظرفیت جوانان مؤمن، تحصیل‌کرده، متعهد و متخصص می‌توانند برای مسائل، مشکلات و کاستی‌های کشور راهکارهای مناسب پیدا کنند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: پروژه حجاب‌زدایی بخشی از راهبرد مهندسی فرهنگی دشمن برای بی‌ثبات‌سازی جامعه ایران اسلامی است و این راهبرد با رمز آزادی آغاز می‌شود، اما در نهایت به اسارت فرهنگی و استحاله هویتی منجر خواهد شد.

وی افزود: هدف دشمن تضعیف حیا و عفاف به عنوان سرمایه اجتماعی و تضعیف بنیان خانواده است و در این زمینه هم خانواده‌ها و هم مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.

مسئول شورای فرهنگ عمومی بهارستان همچنین بر استمرار تجمعات شبانه تأکید کرد و گفت: حضور مردم در میدان می‌تواند در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن برای ایجاد ناامنی، آشوب و اختلاف مؤثر باشد و مسئولان نیز باید ضمن حضور میدانی، از این حضور پشتیبانی کنند.

امام جمعه بهارستان با اشاره به همراهی مردم و مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: در بهارستان همراهی خوبی میان مردم و مسئولان وجود دارد و نسبت به ادامه تجمعات اتفاق نظر وجود دارد، هرچند در برخی موارد با توجه به مسائل امنیتی، توصیه‌هایی از سوی مسئولان مطرح می‌شود که رعایت آنها به صلاح است.

موسوی در پایان با محکوم کردن حمله آمریکا به یک مراسم عروسی و بمباران منازل مسکونی گفت: این اقدامات نشانه قدرت نیست، بلکه چهره آمریکا را بیش از گذشته آشکار می‌کند و نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به اصول انسانی و بین‌المللی پایبند نیستند.