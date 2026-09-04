امام جمعه کرمان: انسجام ملی و همدلی در شرایط جنگی باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن علیدادیسلیمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این پیام حکیمانه حجت را بر مردم و مسئولان تمام کرده و تبیین روایت قدرت و توانمندی ایران و ملت بزرگ کشورمان باید به بهترین شکل در جامعه و فضای رسانهای دنبال شود.
وی افزود: ملت ایران بیش از ۶ ماه در یکی از حساسترین میدانها ایستادگی کرده است و باید توان، قدرت و استقامت این ملت بهدرستی روایت و منعکس شود.
امام جمعه کرمان با تأکید بر اینکه شرایط جنگی جای برجستهسازی ضعفها، کمبودها و کاستیها نیست، تصریح کرد: البته توجه به مشکلات و کاستیها باید در دستور کار برنامهریزان و مسئولان قرار داشته باشد، اما در شرایط جنگی نباید این مسائل به عاملی برای تضعیف روحیه عمومی و انسجام جامعه تبدیل شود.
وی پرهیز از دوگانهسازیهای موهوم را از دیگر نکات مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: هر سخن، رفتار یا تصمیمی که موجب ایجاد دوگانگی در جامعه شود، به نفع دشمن و برخلاف منافع کشور است؛ بنابراین مسئولان و آحاد جامعه باید از اقداماتی که زمینه تحریک اختلاف و دوگانگی را فراهم میکند، پرهیز کنند.
علیدادیسلیمانی، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ممنوع بودن هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب وارد کند، بیان کرد: در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و هماهنگی نیاز داریم و ملت ایران باید این شرایط را با حفظ انسجام و همراهی پشت سر بگذارد.
وی ادامه داد: دشمن به خوبی میداند در میدان جنگ توان مقابله با رزمندگان ایران را ندارد، به همین دلیل تلاش میکند انسجام ملی را هدف قرار دهد و با ایجاد شکاف و اختلاف، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کند.
جنایات دشمن موجب انسجام بیشتر ملت ایران میشود
امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر آمریکا به کشور و هدف قرار دادن یک مراسم عروسی در سیریک، گفت: اگر آمریکاییها در گذشته با دستور به شاه، مردم را قتلعام میکردند، امروز نیز در یک جنگ تمامعیار مستقیماً به مراسم عروسی حمله میکنند و شادی مردم را به عزا تبدیل میکنند.
وی افزود: جنایات آمریکا در جغرافیای کشورهای اسلامی به اندازهای گسترده بوده که برای هر مسلمانی ماهیت و ابعاد اقدامات آنها روشن است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان تصریح کرد: دشمنان بدانند هر اندازه بر جنایت و وحشیگری خود بیفزایند، ملت ایران منسجمتر و همدلتر خواهد شد و همراهی امت اسلامی نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین شکست نهایی دشمنان در آینده نزدیک قطعی است.
علیدادیسلیمانی، با اشاره به تفاوت رزمندگان ایرانی با نیروهای دشمن، گفت: جوانان این سرزمین در سنگرهای دفاعی، با وجود محدودیت امکانات، با اخلاص و توکل به خداوند از مرزهای کشور دفاع میکنند و آثار روحیه پیروزی را حتی میتوان در چهره جوانان روستایی حاضر در خطوط مقدم مشاهده کرد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که دشمن در برابر نیروهای نظامی ایران مستأصل میشود، به جنایت علیه مردم و قتلعام غیرنظامیان روی میآورد و بیتردید خون شهدای این جنایات از سوی رزمندگان ایران بیپاسخ نخواهد ماند.
ضرورت روایتسازی از قدرت ایران و توجه به مشکلات مردم
امام جمعه کرمان با اشاره به دیگر محورهای پیام رهبر معظم انقلاب، برجستهسازی قدرت و توان ایران را از وظایف مهم جامعه دانست و اظهار کرد: ایران قویتر باید در عرصههای مختلف خود را نشان دهد و روایت قدرت جمهوری اسلامی و توان ملت ایران بهدرستی برای جامعه و افکار عمومی تبیین شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم تأکید کرد و گفت: در کنار تقویت انسجام و روایت توانمندیهای کشور، باید چالشهای اقتصادی و معیشتی مردم نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
علیدادیسلیمانی، استفاده از فناوری و نوآوری را از دیگر ضرورتهای کشور برشمرد و افزود: نخبگان و جوانان باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیتهای علمی و تخصصی، در مسیر تقویت کشور و رفع مشکلات موجود نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به ارزشهای دینی اظهار کرد: در میدان مدیریت باید نگاه ارزشی مورد توجه قرار گیرد و مدیران به گونهای عمل کنند که جامعه متدین احساس نکند ارزشهای دینی و مطالبات فرهنگی آن نادیده گرفته میشود.
تأکید بر نقش حرکتهای جهادی در کمک به مردم
نماینده ولیفقیه در استان کرمان همچنین با گرامیداشت روز حرکتهای جهادی، امدادهای مردمی و تعاون، گفت: در زمان وقوع زلزله، سیل و سایر مشکلات و سختیهای جامعه، وظیفه الهی و انسانی ایجاب میکند که برای کمک به مردم و کاهش مشکلات آنان وارد میدان شویم.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش فرهنگ تعاون، همکاری و رسیدگی به امور مردم از سوی گروههای جهادی، در تراز یک حکومت دینی اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
قیام ۱۷ شهریور روند پیروزی انقلاب را شتاب بخشید
امام جمعه کرمان در ادامه با اشاره به سالروز قیام ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ گفت: این قیام یکی از رخدادهای مهم در روند پیروزی انقلاب اسلامی بود که روند به ثمر رسیدن انقلاب را شتاب بخشید و نفرت و انزجار عمومی از رژیم پهلوی را افزایش داد.
وی بیان کرد: قیام ۱۷ شهریور همچنین طرح آشتی ملی نخستوزیر وقت را باطل کرد و نشان داد که حکومت پهلوی دیگر جایگاهی در میان مردم ندارد و باید بساط خود را از کشور جمع کند.
علیدادیسلیمانی، همچنین با گرامیداشت سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و شهیدان قدوسی و وحید دستجردی و آیتالله طالقانی، از شخصیتهای علمی و مبارز کشور یاد کرد.
ایران قویتر با سه ضلع قدرت، انسجام و فرهنگ
نماینده ولیفقیه در استان کرمان گفت: برای ساختن ایران قویتر باید سه موضوع شامل روایتسازی از قدرت جمهوری اسلامی، حفظ و تقویت انسجام ملی و توجه به حوزه فرهنگی و تربیت انسان در تراز، همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با تقویت این سه ضلع، میتوان دستاوردهای کشور را تثبیت کرد، طمع دشمن نسبت به خاک، فرهنگ و جامعه ایران را از بین برد و امید و اقتدار ملی را در سایه همدلی و همراهی مردم بیش از گذشته تقویت کرد.
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