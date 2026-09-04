ماموستا حسینی: محبت به پیامبر اسلام باید در رفتار با مردم نمایان شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته سروآباد با اشاره به جایگاه والای اخلاق در سیره پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: یکی از مهمترین ابعاد شخصیت رسول خدا (ص) که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد، حسن خلق، مهربانی، تواضع و شیوه برخورد کریمانه با مردم است.
وی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) پیش از آنکه با سخنان خود مردم را به دین دعوت کند، با رفتار و منش خود زمینه گرایش آنان به اسلام را فراهم میساخت، افزود: اخلاق نیکو از مهمترین ابزارهای هدایت و جذب انسانهاست و جامعه امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به این الگوی رفتاری نیاز دارد.
امام جمعه سروآباد با استناد به آیه چهارم سوره مبارکه قلم، وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن کریم از اخلاق پیامبر اکرم (ص) با عظمت یاد کرده و همین مسئله نشان میدهد که رفتار و منش آن حضرت، بخش مهمی از رسالت ایشان را تشکیل میداده است.
اخلاق نبوی معیار واقعی محبت به پیامبر
ماموستا حسینی با تأکید بر اینکه محبت به پیامبر اکرم (ص) نباید تنها در سخن و ابراز علاقه خلاصه شود، گفت: کسی که مدعی پیروی از رسول خدا (ص) است باید آثار این محبت را در زندگی خود نشان دهد و راستگویی، گذشت، امانتداری، احترام به دیگران و پرهیز از آزار مردم را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: سیره پیامبر اسلام (ص) نشان میدهد که آن حضرت در ارتباط با افراد مختلف جامعه، جایگاه اجتماعی، میزان ثروت یا موقعیت آنان را ملاک رفتار خود قرار نمیداد و با همه مردم با احترام و کرامت برخورد میکرد.
امام جمعه سروآباد افزود: پیامبر اکرم (ص) هیچگاه برای کوچک کردن یا تحقیر انسانها تلاش نمیکرد و از آشکار کردن عیب و کاستی افراد پرهیز داشت؛ بنابراین مسلمانان نیز باید در روابط اجتماعی خود از این روش پیروی کنند.
مردمداری جلوهای از سیره رسول خدا (ص)
ماموستا حسینی با اشاره به اهمیت مردمداری در آموزههای اسلامی، اظهار کرد: احترام به مردم تنها به خوشرویی در برخوردهای اجتماعی محدود نیست، بلکه رعایت حقوق دیگران، کمک به نیازمندان، حفظ آبروی افراد و پرهیز از ایجاد اختلاف نیز بخشی از مردمداری است.
وی خاطرنشان کرد: جامعهای که در آن افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و مشکلات دیگران را نادیده نگیرند، از انسجام و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود و این همان روحی است که در رفتار پیامبر اکرم (ص) مشاهده میشود.
امام جمعه سروآباد با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در سیره نبوی گفت: رفتار شایسته با اعضای خانواده باید از مهمترین نشانههای اخلاق نیکو باشد و انسان نمیتواند در جامعه مدعی اخلاق و دینداری باشد، اما در محیط خانه با خانواده خود رفتاری نامناسب داشته باشد.
رعایت حق همسایه و حفظ حرمت دیگران
ماموستا حسینی همچنین رعایت حقوق همسایگان را از دیگر جلوههای اخلاق اسلامی عنوان کرد و افزود: در آموزههای دینی، همسایه جایگاه ویژهای دارد و آزار نرساندن، احترام گذاشتن و کمک در زمان نیاز از وظایفی است که باید در زندگی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: بسیاری از اختلافات و آسیبهای اجتماعی از بیتوجهی به حقوق یکدیگر شکل میگیرد و اگر فرهنگ گذشت، احترام و مدارا در جامعه تقویت شود، بخش قابل توجهی از این مشکلات کاهش خواهد یافت.
امام جمعه سروآباد در پایان تأکید کرد: بهترین راه برای نشان دادن محبت به پیامبر اکرم (ص)، نزدیک شدن به اخلاق و رفتار ایشان است و مسلمانان باید تلاش کنند صداقت، مهربانی، گذشت، احترام به خانواده، رعایت حق همسایه و خدمت به مردم را در زندگی خود نهادینه کنند.
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