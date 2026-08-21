حسینی: ماه مولود فرصتی برای تقویت برادری و بازگشت به سیره نبوی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروآباد با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و ایام مولود پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: این ایام باید زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر مسلمانان با زندگی، اخلاق و سیره رسول خدا(ص) باشد.

وی افزود: ماه مولود تنها به برگزاری مراسم و ابراز شادی محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای بازنگری در رفتار و سبک زندگی و تلاش برای نزدیک شدن به اخلاق پیامبر اکرم(ص) است.

اخلاق نبوی محور زندگی مسلمانان

امام جمعه سروآباد با استناد به آیه چهارم سوره قلم، «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ» گفت: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را به اخلاق عظیم و والا توصیف کرده است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه اخلاق در رسالت پیامبر اسلام(ص) است.

ماموستا حسینی ادامه داد: رسول خدا(ص) تنها با سخن و بیان مردم را به سوی اسلام دعوت نکرد، بلکه اخلاق نیکو، گذشت، مهربانی، عدالت و رفتار کریمانه آن حضرت نقش مهمی در جذب دل‌ها و هدایت انسان‌ها داشت.

وی تصریح کرد: مسلمانان باید محبت به پیامبر اکرم(ص) را در رفتار روزمره خود نشان دهند و سیره آن حضرت را در روابط اجتماعی، برخورد با دیگران و شیوه زندگی مورد توجه قرار دهند.

هفته وحدت فرصتی برای عبور از اختلافات

امام جمعه سروآباد با اشاره به هفته وحدت خاطرنشان کرد: وحدت اسلامی زمانی به معنای واقعی تحقق پیدا می‌کند که مسلمانان اختلافات را کنار گذاشته و بر مشترکات دینی و اخلاقی خود تمرکز کنند.

ماموستا حسینی بیان کرد: هفته وحدت باید فرصتی برای تقویت برادری، افزایش همدلی و بازگشت به آموزه‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) باشد و جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به این روحیه نیاز دارد.

وی تأکید کرد: محبت به رسول خدا(ص) زمانی ارزشمند است که در رفتار، گفتار و روابط اجتماعی مسلمانان نمود پیدا کند و بتواند زمینه‌ساز جامعه‌ای سرشار از اخلاق، گذشت، عدالت و همبستگی باشد.