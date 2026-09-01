به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رسولی پیش از ظهر سه شنبه در آیین گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا همزمان با هفته بسیج ادارات و کارکنان اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و مسئولان باید با خدمت صادقانه و بیمنت، ادامهدهنده راه آنان باشند.
وی افزود: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی الگوی مدیریت جهادی و مردممحور و تأکید بر خدمت صادقانه و مسئولانه به مردم است.
سرهنگ رسولی تصریح کرد: مسئولیت در نظام اسلامی امانتی است که باید با اخلاص، پاسخگویی، مسئولیتپذیری و تلاش برای رفع مشکلات مردم همراه باشد.
وی ادامه داد: بسیج ادارات و کارکنان باید با تقویت روحیه جهادی در دستگاههای اجرایی، زمینه خدمترسانی مؤثرتر و گرهگشایی از مشکلات مردم را فراهم کند.
جانشین فرمانده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی تاکید کرد: بسیجی بودن در محیط اداری به معنای حضور مؤثر، مسئولیتپذیری، مردمداری و تلاش برای انجام دقیقتر و شایستهتر وظایف در مسیر خدمت به مردم است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران و کارکنانی نیاز داریم که با انگیزه، اخلاص و احساس مسئولیت، در میدان خدمت به مردم حضور مؤثر داشته باشند.
سرهنگ رسولی بیان کرد: مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید با پاسخگویی، مردمداری و رفع بهموقع مشکلات، از افزایش فاصله میان مردم و دستگاههای اجرایی جلوگیری کنند.
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