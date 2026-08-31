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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

اعتماد مردم سرمایه راهبردی نظام در مسیر خدمت‌رسانی بی‌وقفه است

اعتماد مردم سرمایه راهبردی نظام در مسیر خدمت‌رسانی بی‌وقفه است

ساوه -امام جمعه ساوه گفت:اعتماد مردم سرمایه راهبردی نظام در مسیر خدمت‌رسانی بی‌وقفه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی صبح دوشنبه در جلسه اخلاق مدیران شهرستان ساوه که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای اداری و شورای تأمین برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک این مناسبت، بر ضرورت توجه جدی مدیران به فرهنگ خدمتگزاری تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه خدمت به مردم در آموزه‌های دینی اظهار کرد: انسان زمانی در مسیر صحیح قرار می‌گیرد که خود را خادم بداند و خدمتگزاری را صرفاً یک عنوان یا جایگاه اداری تلقی نکند، بلکه آن را مسئولیتی الهی و فرصتی برای خدمت به بندگان خدا بداند.

امام جمعه ساوه افزود: در آموزه‌های دینی، خدمت به مردم از جایگاه والایی برخوردار است و مسئولان باید با اخلاص، تواضع و احساس مسئولیت، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و رضایت خداوند را در انجام وظایف خود مدنظر قرار دهند.

رحیمی با بیان اینکه آثار و بناهای ارزشمند برجای‌مانده از گذشتگان حاصل تلاش و فداکاری انسان‌هایی است که عمر خود را در مسیر خدمت صرف کرده‌اند، گفت: آنچه از انسان در جامعه باقی می‌ماند، عنوان و جایگاه او نیست، بلکه آثار خیر و خدمت ماندگاری است که از خود بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: مسئولان نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که فرصت مسئولیت، ماندگار نیست و آنچه در نهایت برای انسان باقی می‌ماند، عملکرد او و میزان خدمتی است که به مردم ارائه کرده است.

امام جمعه ساوه با اشاره به روایتی درباره یکی از خادمان آستان اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: ارزش واقعی انسان به مقام، عنوان و جایگاه ظاهری او نیست، بلکه میزان اخلاص و خدمت اوست و خادمی در مسیر اهل‌بیت (ع) از ارزش‌های بزرگ انسانی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت اعتماد عمومی تصریح کرد: مسئولان باید اعتماد مردم را سرمایه نظام بدانند و با رفتار مناسب، خدمت صادقانه و پاسخگویی مسئولانه، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت پیوند میان مردم و نظام را فراهم کنند.

رحیمی همچنین بر اهمیت توجه مدیران به معنویت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: انسان ظرفیت‌های بزرگی دارد و با بهره‌گیری از ایمان، توکل و عمل صالح می‌تواند به جایگاه‌های ارزشمند دست پیدا کند؛ بنابراین مدیران نیز باید در کنار انجام وظایف اداری، از تقویت بعد معنوی و اخلاقی خود غافل نشوند.

امام جمعه ساوه ضمن قدردانی از حضور مسئولان شهرستان در جلسه اخلاق مدیران، از حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دانشمند، سخنران این نشست، نیز تقدیر کرد و بر استمرار برگزاری جلسات اخلاقی با هدف تقویت روحیه خدمتگزاری، اخلاص و مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد.

کد مطلب 6932921

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