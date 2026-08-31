به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی صبح دوشنبه در جلسه اخلاق مدیران شهرستان ساوه که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، اعضای شورای اداری و شورای تأمین برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک این مناسبت، بر ضرورت توجه جدی مدیران به فرهنگ خدمتگزاری تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه خدمت به مردم در آموزههای دینی اظهار کرد: انسان زمانی در مسیر صحیح قرار میگیرد که خود را خادم بداند و خدمتگزاری را صرفاً یک عنوان یا جایگاه اداری تلقی نکند، بلکه آن را مسئولیتی الهی و فرصتی برای خدمت به بندگان خدا بداند.
امام جمعه ساوه افزود: در آموزههای دینی، خدمت به مردم از جایگاه والایی برخوردار است و مسئولان باید با اخلاص، تواضع و احساس مسئولیت، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و رضایت خداوند را در انجام وظایف خود مدنظر قرار دهند.
رحیمی با بیان اینکه آثار و بناهای ارزشمند برجایمانده از گذشتگان حاصل تلاش و فداکاری انسانهایی است که عمر خود را در مسیر خدمت صرف کردهاند، گفت: آنچه از انسان در جامعه باقی میماند، عنوان و جایگاه او نیست، بلکه آثار خیر و خدمت ماندگاری است که از خود بر جای گذاشته است.
وی ادامه داد: مسئولان نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که فرصت مسئولیت، ماندگار نیست و آنچه در نهایت برای انسان باقی میماند، عملکرد او و میزان خدمتی است که به مردم ارائه کرده است.
امام جمعه ساوه با اشاره به روایتی درباره یکی از خادمان آستان اهلبیت (ع) خاطرنشان کرد: ارزش واقعی انسان به مقام، عنوان و جایگاه ظاهری او نیست، بلکه میزان اخلاص و خدمت اوست و خادمی در مسیر اهلبیت (ع) از ارزشهای بزرگ انسانی به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت اعتماد عمومی تصریح کرد: مسئولان باید اعتماد مردم را سرمایه نظام بدانند و با رفتار مناسب، خدمت صادقانه و پاسخگویی مسئولانه، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت پیوند میان مردم و نظام را فراهم کنند.
رحیمی همچنین بر اهمیت توجه مدیران به معنویت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: انسان ظرفیتهای بزرگی دارد و با بهرهگیری از ایمان، توکل و عمل صالح میتواند به جایگاههای ارزشمند دست پیدا کند؛ بنابراین مدیران نیز باید در کنار انجام وظایف اداری، از تقویت بعد معنوی و اخلاقی خود غافل نشوند.
امام جمعه ساوه ضمن قدردانی از حضور مسئولان شهرستان در جلسه اخلاق مدیران، از حجتالاسلام والمسلمین مهدی دانشمند، سخنران این نشست، نیز تقدیر کرد و بر استمرار برگزاری جلسات اخلاقی با هدف تقویت روحیه خدمتگزاری، اخلاص و مسئولیتپذیری مدیران تأکید کرد.
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