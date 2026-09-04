نورمفیدی: دشمن با حذف رهبر انقلاب به هدف خود نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: این پیام از جامعیت ویژهای برخوردار بود و ابعاد مختلف حکمرانی و مسائل اساسی کشور در آن مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: یکی از نکات برجسته این پیام، تأکید بر انسجام و وحدت ملی بود؛ موضوعی که در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و مردم قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به ویژگیهای مورد نظر برای رهبر جامعه اسلامی گفت: در دیدگاه رهبر انقلاب شهید، «استکبارستیزی» و «سادهزیستی» از ویژگیهای اساسی ولیامر به شمار میرفت.
نورمفیدی ادامه داد: رهبر باید در برابر استکبار همچون کوه بایستد، سر خم نکند و تسلیم زورگویی نشود؛ استکبارستیزی موجب عزت و عظمت انقلاب اسلامی است و سادهزیستی نیز زمینه همراهی بیشتر مردم با رهبر و نظام را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه این دو ویژگی در رهبر معظم انقلاب بهروشنی دیده میشود، گفت: کسانی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند، بر استکبارستیزی و سادهزیستی ایشان تأکید کردهاند.
امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره به سالروز واقعه ۱۷ شهریور اظهار کرد: این حادثه یکی از رخدادهای مهم و خونین دوران مبارزه با رژیم پهلوی بود که در جریان آن شمار زیادی از مردم در میدان شهدا به شهادت رسیدند.
وی افزود: رژیم شاه در حالی این کشتار را رقم زد که دولت وقت خود را دولت «آشتی ملی» معرفی میکرد، اما واقعه ۱۷ شهریور نشان داد ادعای آشتی با مردم واقعی نبود و میان ملت و رژیم شاهنشاهی شکاف عمیقی ایجاد شده است.
نورمفیدی خاطرنشان کرد: این حادثه پیامدهای مهمی داشت و حتی در میان نیروهای ارتش و برخی فرماندهان نسبت به شیوه برخورد با مردم اختلاف ایجاد کرد و نگرانیهایی را در میان حامیان رژیم پهلوی و آمریکاییها به وجود آورد.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به موضع امام خمینی(ره) درباره واقعه ۱۷ شهریور گفت: امام، مسئولیت این جنایت را متوجه شخص شاه دانستند و پس از آن، روند حوادث به سمتی رفت که امام از عراق اخراج و راهی فرانسه شدند.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد با خارج کردن امام از عراق میتواند فعالیتهای ایشان را محدود کند، اما حضور امام در فرانسه در عمل فضای بیشتری برای ارتباط و روشنگری فراهم کرد و این روند در نهایت به بازگشت ایشان به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.
نورمفیدی با اشاره به فراز و نشیبهای تاریخ انقلاب گفت: گاهی حادثهای در ظاهر مصیبت و دردناک است، اما همان حادثه میتواند مقدمه یک خیر، موفقیت و پیروزی بزرگتر باشد؛ بنابراین نباید در برابر سختیها دچار ناامیدی شد.
وی همچنین با اشاره به سالروز رحلت آیتالله سیدمحمود طالقانی اظهار کرد: آیتالله طالقانی از علمای برجسته و مجاهدی بود که علاوه بر جایگاه علمی، بخش مهمی از زندگی خود را در مبارزه و دفاع از اسلام سپری کرد.
امام جمعه گرگان افزود: آیتالله طالقانی در برابر فساد و انحراف سکوت نکرد و با بیان، قلم و تفسیر قرآن برای روشنگری جامعه و دفاع از اسلام تلاش میکرد.
نورمفیدی با اشاره به تمجید امام خمینی(ره) از شخصیت آیتالله طالقانی گفت: امام از ایشان به عنوان عالمی یاد کردند که یک عمر در مسیر جهاد و روشنگری ایستاد و زبان گویای وی در دفاع از حق، بسیار اثرگذار بود.
وی همچنین با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره آیتالله طالقانی خاطرنشان کرد: این عالم بزرگ همچون امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع) در میدان جهاد و مبارزه حضور داشت و از هیچچیز هراس نداشت و سرانجام در مسیر دفاع از اسلام به لقاءالله پیوست.
نماینده ولیفقیه در گلستان تأکید کرد: زندگی آیتالله طالقانی و دیگر عالمانی که در مسیر دفاع از اسلام، زندان، تبعید و سختی را تحمل کردند، باید برای جامعه امروز سرمشق باشد.
وی افزود: این بزرگان با وجود فراز و نشیبهای فراوان، در برابر دشمن تسلیم نشدند و از دفاع از اسلام دست نکشیدند؛ این روحیه ایستادگی و پایبندی به آرمانها در شرایط امروز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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