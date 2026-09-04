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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

آتش‌سوزی گسترده در کارگاه باتری‌سازی خیابان فردوسی

آتش‌سوزی گسترده در کارگاه باتری‌سازی خیابان فردوسی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک ساختمان سه‌طبقه تولیدی در خیابان فردوسی خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۷ امروز، وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان تولیدی به آدرس خیابان فردوسی، کوچه برلند، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله شیفت‌های آتش‌نشانی به همراه چند دستگاه تانکر آب و خودروی بنزین‌کش به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به جزئیات محل حادثه گفت: محل آتش‌سوزی یک ساختمان سه‌طبقه بود که در طبقه همکف آن یک مغازه قرار داشت و طبقات بالایی به کارگاه تولید باتری اختصاص داشت.

ملکی ادامه داد: طبقات دوم و سوم این ساختمان دچار آتش‌سوزی شده بودند و هر طبقه حدود ۴۰۰ مترمربع وسعت داشت و به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

وی تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی به‌سرعت به محل حادثه رسیدند و عملیات اطفای حریق را از چند جهت آغاز کردند و همچنان مشغول انجام عملیات هستند.

ملکی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد در این حادثه اعلام نشده است.

کد مطلب 6937335
زهرا ناری

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