جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۷ امروز، وقوع آتشسوزی در یک ساختمان تولیدی به آدرس خیابان فردوسی، کوچه برلند، به سامانه آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله شیفتهای آتشنشانی به همراه چند دستگاه تانکر آب و خودروی بنزینکش به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به جزئیات محل حادثه گفت: محل آتشسوزی یک ساختمان سهطبقه بود که در طبقه همکف آن یک مغازه قرار داشت و طبقات بالایی به کارگاه تولید باتری اختصاص داشت.
ملکی ادامه داد: طبقات دوم و سوم این ساختمان دچار آتشسوزی شده بودند و هر طبقه حدود ۴۰۰ مترمربع وسعت داشت و بهطور کامل شعلهور شده بود.
وی تصریح کرد: نیروهای آتشنشانی بهسرعت به محل حادثه رسیدند و عملیات اطفای حریق را از چند جهت آغاز کردند و همچنان مشغول انجام عملیات هستند.
ملکی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد در این حادثه اعلام نشده است.
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