جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۷ امروز، وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان تولیدی به آدرس خیابان فردوسی، کوچه برلند، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله شیفت‌های آتش‌نشانی به همراه چند دستگاه تانکر آب و خودروی بنزین‌کش به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به جزئیات محل حادثه گفت: محل آتش‌سوزی یک ساختمان سه‌طبقه بود که در طبقه همکف آن یک مغازه قرار داشت و طبقات بالایی به کارگاه تولید باتری اختصاص داشت.

ملکی ادامه داد: طبقات دوم و سوم این ساختمان دچار آتش‌سوزی شده بودند و هر طبقه حدود ۴۰۰ مترمربع وسعت داشت و به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

وی تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی به‌سرعت به محل حادثه رسیدند و عملیات اطفای حریق را از چند جهت آغاز کردند و همچنان مشغول انجام عملیات هستند.

ملکی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد در این حادثه اعلام نشده است.